Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si inizia subito forte col big match Juventus-Napoli.

Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata: anticipo del venerdì

JUVENTUS-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: De Sciglio, Weah

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Zanoli

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Napoli in campionato (1N, 5P).

-La Juventus è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in questo campionato: 17 (5V, 2N).

-Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta (17) rispetto a quanti registrati in casa (7) in questa Serie A: +10 (seguono in questa classifica Empoli e Inter, con una differenza di +3).

-Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol nelle sue quattro gare casalinghe giocate da titolare in questa Serie A. Giacomo Raspadori ha realizzato tre gol in 306 minuti giocati contro la Juventus in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.30

Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata: le partite di sabato

VERONA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Amione, Hien, Terracciano; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Magnani, Saponara

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Isaksen, Romagnoli, Patric

STATISTICHE

-Il Verona è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi sei match di Serie A contro la Lazio (2V, 2N).

-La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove gare esterne in Serie A contro il Verona.

-La Lazio ha perso le ultime due sfide di Serie A contro avversarie in zona retrocessione a inizio giornata (contro il Genoa ad agosto e contro la Salernitana a novembre) e più in generale non ha trovato il successo in quattro delle ultime sette gare contro queste squadre (2N, 2P).

-La Lazio ha perso ben quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V), incluse le due più recenti (contro Bologna e Salernitana).

-Il Verona ha subito ben 15 reti nelle ultime sette gare di campionato – una media di 2.1 a incontro – dopo che nelle prime sette partite di questa Serie A aveva incassato appena sei gol (0.9 in media a partita).

-La Lazio ha tentato appena 14 tiri nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, record negativo al pari del Genoa; dall’altra parte, il Verona è la formazione che effettuato meno conclusioni nel corso dei primi tempi nel torneo in corso (60).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

ATALANTA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, El Bilal, Palomino, Scamacca, Toloi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di Serie A contro l’Atalanta (4V, 1N).

-Il Milan ha vinto almeno nove delle prime 14 gare di Serie A per quattro stagioni di fila. L’Atalanta ha perso 14 gare di Serie A nel 2023 (17V, 6N) e non fa peggio in un singolo anno solare dal 2015 (15).

-L’Atalanta è, insieme al Genoa, una delle due squadre che non hanno ancora trovato il gol su rigore o su calcio di punizione (diretto o indiretto) in questa Serie A.

-Il Milan è imbattuto da sette gare di Serie A giocate fuori da San Siro (5V, 2N).

TIPS: X2 @1.50

INTER-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Pavard

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Success

STATISTICHE

-L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8V, 2N).

-L’Udinese ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A contro l’Inter (1V, 2P).

-Con 12 punti nelle prime 14 gare in campionato, questo è il peggior avvio per l’Udinese in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

-L’Inter ha ottenuto 35 punti in questa Serie A: potrebbe toccare quota 38 punti dopo le prime 15 gare in un singolo massimo campionato per la quarta volta nella competizione.

-L’Inter ha registrato una differenza tra gol fatti (33) e subiti (sette) di +26 dopo le prime 14 gare stagionali in questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie.

TIPS: INTER @1.26

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata: le partite di domenica

FROSINONE-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Gelli; Ibrahimovic, Brescianini, Soulé; Cheddira. All. Di Francesco

Squalificati: Barrenechea

Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli, Reinier

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Squalificati: Linetty

Indisponibili: N’Guessan, Pellegri, Schuurs

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A contro il Frosinone.

-Il Frosinone ha trovato la rete in ciascuno dei quattro precedenti casalinghi tra Serie A e B contro il Torino, parziale in cui ha ottenuto appena un successo, a fronte di un pareggio e due sconfitte.

-Il Frosinone è l’avversaria affrontata più volte tra quelle contro cui il Torino ha sempre sia segnato che subito gol in ogni precedente in Serie A: 11 gol fatti e sei incassati contro i ciociari in quattro precedenti nella competizione.

-Solo la Juventus (17) ha ottenuto più punti in casa del Frosinone (16) in questo campionato.

-Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque gare di campionato (1N, 1P).

-Con Ivan Juric in panchina, il Torino è rimasto imbattuto in sei delle sette gare disputate in Serie A nell’anticipo domenicale (4V, 2N). Dall’altra parte, il Frosinone ha perso cinque delle sette partite giocate di domenica alle 12.30 nella competizione (1V, 1N) e nel parziale ha subito una media di 2.9 reti a incontro.

TIPS: GOL SI @1.85

MONZA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Gomez

Indisponibili: Caprari, Izzo, Vignato

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui. All. Gilardino

Squalificati: Malinovskyi

Indisponibili: Bani, Gudmundsson, Strootman, Ekuban

STATISTICHE

-L’ultimo confronto tra Monza e Genoa in casa dei brianzoli in campionato risale all’11 giugno 2006, nella finale d’andata di Serie C – in quel caso il Grifone vinse 2-0 con gol di Igor Zaniolo (papà di Nicolò Zaniolo) e Ivica Iliev.

-Il Monza non ha vinto alcuna delle ultime tre partite casalinghe di campionato (2N, 1P) e ha subito gol nelle ultime sei.

-Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 24 trasferte di Serie A (9N, 14P).

-Il Genoa è 14˚ in classifica con 15 punti nella Serie A 2023/24 (4V, 3N, 7P); se considerassimo, però, soltanto il tabellone dei primi tempi di gioco di questo campionato, la squadra ligure sarebbe terza con un bottino di ben 27 punti, alle spalle solo di Inter (32) e Milan (31).

-Nel 2023, il Monza è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (19, almeno quattro in più di qualsiasi altra) in Serie A e quella che ne ha persi meno una volta sopra nel punteggio (quattro, con Napoli e Juventus).

TIPS: PAREGGIO @3.20

SALERNITANA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ochoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

STATISTICHE

-Bilancio in perfetta parità tra Salernitana e Bologna in Serie A: due vittorie a testa e quattro pareggi, compresi tutti gli ultimi tre di fila in ordine di tempo.

-Il Bologna non ha mai vinto nei quattro confronti andati in scena sul campo della Salernitana nel massimo campionato (2N, 2P) – subendo sempre gol (nove in totale le reti incassate, per una media di 2.3 a partita).

-La Salernitana ha perso nove delle ultime 15 sfide di Serie A (1V, 5N), compresa la più recente nella trasferta di Firenze.

-La Salernitana subisce gol da 17 partite consecutive di Serie A – l’ultimo clean sheet dei granata nel massimo torneo risale al 13 maggio scorso contro l’Atalanta – soltanto il Sassuolo ha una serie aperta più lunga di gare di fila (22) con reti al passivo tra le formazioni di questo campionato.

-Il Bologna ha perso soltanto otto partite sulle 37 giocate nel 2023 in campionato (14V, 15N); tra le squadre che hanno preso parte a ciascuno degli ultimi due tornei di Serie A, nessuna ha fatto meglio nel periodo: otto ko anche per Inter e Napoli.

-Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nel 2° tempo in questo campionato (Bologna, quattro) e la seconda che invece ne ha incassati di più nella seconda frazione di gioco nella Serie A 2023/24 (Salernitana 14, dietro solo all’Empoli con 15).

TIPS: OVER 2.5 @2.10

ROMA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò

STATISTICHE

-La Roma ha perso due delle ultime tre partite (1V) di Serie A contro la Fiorentina, con José Mourinho alla guida.

-La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in casa della Roma soltanto una volta nelle ultime 30 trasferte di Serie A. 67 le reti subite nel parziale dalla Viola, per una media di 2.2 a partita.

-La Roma ha guadagnato 19 punti nelle ultime otto giornate di campionato, frutto di ben sei vittorie e un pareggio (1P): meglio hanno fatto nel periodo soltanto Inter e Juventus, con 20 punti a testa.

-La Roma ha vinto le ultime cinque gare casalinghe in Serie A. La Fiorentina ha perso le ultime due gare esterne di Serie A senza trovare la via del gol.

-Nel 2023, la Roma ha segnato 24 gol dal 76’ minuto in avanti in Serie A, compresi sette degli ultimi otto.

TIPS: ROMA @2.00

Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata: doppio posticipo del lunedì

EMPOLI-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pezzella

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaba

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto soltanto uno degli otto confronti disputati contro l’Empoli in Serie A; quattro vittorie per i toscani, compresa l’ultima dello scorso aprile, e tre pareggi completano il quadro.

-L’Empoli è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe giocate contro il Lecce in Serie A (3V, 1N), con un punteggio complessivo di 7-1.

-Con Aurelio Andreazzoli in panchina, l’Empoli ha raccolto 11 punti in 10 partite (3V, 2N, 5P).

-L’Empoli ha trovato il gol in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato, per una media di 1.5 reti a partita, dopo che era rimasto a secco in ben nove degli 11 match precedenti di Serie A (0.3 marcature in media a incontro).

-Il Lecce ha pareggiato gli ultimi tre incontri di campionato ed è una delle cinque squadre a non avere ancora vinto alcuna trasferta in questo campionato.

TIPS: 1X @1.40

CAGLIARI-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: Makoumbou

Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Rog

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: Berardi, Boloca

Indisponibili: Alvarez, Missori, Obiang, Viti

STATISTICHE

-Dopo essere rimasto imbattuto per 10 gare consecutive contro il Cagliari in Serie A (3V, 7N), il Sassuolo ha perso la sfida più recente di campionato contro i sardi contro cui i neroverdi hanno pareggiato più match (10) nel massimo torneo. Il Cagliari ha perso soltanto uno degli otto confronti casalinghi contro il Sassuolo in Serie A.

-Le due vittorie conquistate dal Cagliari in questo campionato sono arrivate entrambe in gare casalinghe (contro Frosinone e Genoa).

-Il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 1P) – dopo essere rimasto a secco di vittorie nelle precedenti sette (1N, 6P).

-Il Sassuolo subisce gol da 22 partite di fila in campionato: già record negativo per i neroverdi in Serie A.

TIPS: 1X @1.45

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB