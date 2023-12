Quote e risultati Serie A 15a giornata. Il Cagliari vince in rimonta sul Sassuolo, in pieno recupero e con un altro gol di Pavoletti, tre punti importanti in chiave salvezza per i sardi, mentre il Bologna sogna il piazzamento in Champions League. Inter che rimane nettamente favorita per lo scudetto sulla Juve, e la prossima domenica i nerazzurri sono protagonisti del big match sul campo della Lazio.

Quote e risultati Serie A 15a giornata: lotta scudetto, Inter sempre dominante

Continua il duello per lo scudetto (e anche per il campione d’inverno per quel che vale, ma nelle scommesse antepost può valere eccome per chi ci ha scommesso) tra Inter e Juventus nelle previsioni dei bookmakers per la vittoria del campionato di Serie A. Prosegue il Derby d’Italia a distanza: alla vittoria dei bianconeri con il Napoli, ha risposto prontamente la squadra di Inzaghi con l’Udinese.

I nerazzurri restano primi in classifica e favoriti nelle quote per lo scudetto @1,43 nelle previsioni di Planetwin365, inseguiti dalla squadra di Allegri, in lavagna @3,75. Continuano a faticare e a perdere terreno le altre due pretendenti. Sale da 6,50 a @10 la quota per il titolo del Milan, sconfitto 3-2 a Bergamo e ora in ritardo di nove punti dalla vetta. Si impenna da 15 a @6, invece, l’ipotesi Napoli: gli azzurri, perdendo i due scontri diretti con Inter e Juventus e scivolando al sesto posto in classifica, sono sempre più lontani dal bis tricolore.

Quote e risultati Serie A 15a giornata: corsa Champions League, il Bologna inizia a sognare

Il Bologna vede la Champions in classifica e in quota: l’ennesima ottima prestazione in campionato ha portato gli emiliani a pari punti con la Roma, in piena zona europea. La qualificazione degli uomini di Thiago Motta alla prossima Champions League è così fissata @25 su AdmiralBet. Una quota alta, ma non eccessivamente considerando che i rossoblù mancano nella “Coppa Campioni” dall’annata 1964/1965 e sembrano lanciati verso una stagione da grandi ambizioni.

Nel prossimo turno il Bologna ospiterà la Roma, diretta rivale nella corsa Champions: Mourinho e i suoi vedono il ritorno nell’Europa che conta @3, forti di una serie di cinque risultati utili consecutivi, ma un altra affermazione dei felsinei potrebbe far crollare ulteriormente laquota per questo impensabile obiettivo, almeno adinizio stagione.

In quota sono praticamente certe dell’arrivo tra le prime quattro l’Inter, neppure quotata dai bookie, e la Juventus, offerta @1,01. Non perde terreno il Milan, nonostante la sconfitta di Bergamo i bookmakers continuano a vedere gli uomini di Pioli tra le prime quattro con una quota molto bassa @1,20. Anche il Napoli mantiene ancora il passo delle prime della classe, nonostante le sconfitte con Inter e Juventus: i campioni d’Italia si giocano in Champions @1,50.

Rimane indietro l’Atalanta dopo la vittoria al cardiopalma con il Milan: l’arrivo tra le prime posizioni per Gasperini vale@4,50 volte la posta. Si allontana la conferma della Lazio nella competizione, vista in Champions @6,50, stessa quota offerta per la Fiorentina di Vincenzo italiano.

Quote e risultati Serie A 15a giornata: rimonta salvezza per il Cagliari

Ancora Pavoletti, sempre in pieno recupero. La rovesciata del centravanti del Cagliari contro il Sassuolo permette ai sardi di centrare la terza vittoria stagionale, la seconda in rimonta oltre il novantesimo, e di uscire momentaneamente dalla zona calda, con il ritorno in Serie B ora salito a quota @2 su Sisal.

Ultima della classe e candidata numero uno alla retrocessione è sempre la Salernitana, offerta @1,25, seguita da Empoli @1,60 e Verona, reduce dal terzo pari consecutivo ma senza vittorie da agosto, @1,85. Rischia ancora l’Udinese, data in serie cadetta @3, con il Lecce, altra formazione con una lunghissima striscia di partite senza vittorie, ma imbattuta da quattro giornate, a seguire a quota @5. Nonostante il periodo difficile e i soli tre punti di vantaggio dal terzultimo posto non rischia la retrocessione il Sassuolo, proposto @9 volte la posta.

Statistiche e Betting Trend

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 Gol SI su 10 partite, ma solo 4 Over 2.5. Una giornata in cui abbiamo visto 5 vittorie in casa, 1 sola vittoria in trasferta e la bellezza di 4 pareggi. Ecco gli aggiornamenti dei numeri statistici di Serie A:

Prossimo Turno: big match Lazio-Inter

Anche la 16° giornata di Serie A inizierà già venerdì 15 dicembre con l’anticipo Genoa-Juventus in cui i bianconeri sono favoriti in quota @1.80 e appoggiati dal 52% delle prime puntate degli scommettitori di Planetwin365, e solo un 19% sul successo del Grifone. Si continua sabato con 3 partite e con un Napoli-Cagliari in cui i partenopei sono chiamati a vincere, con quota bassa @1.30 per il successo appoggiato dal 73% delle preferenze, al momento il dato più alto nelle scommesse, assieme alla Dea vincente (sempre @1.30) nel posticipo di lunedì sera a Bergamo con Atalanta-Salernitana.

Alla domenica le altre 5 partite aperte da un lunch match interessante, il derby Milan-Monza, il primo senza Berlusconi. Le quote sono per i rossoneri favoriti @1.53. Il big match si gioca però alla sera, pre 20:45, stadio Olimpico con Lazio-Inter. Le prime quote favoriscono i nerazzurri @1.74 e anche le prime puntate vanno sulla squadra ospite (54%) mentre una vittoria della Lazio @4.73, quota alta e finora accettata dal 20% degli scommettitori su questa partita.

