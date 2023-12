La sedicesima giornata del massimo campionato nostrano comincia al Marassi, dove in questo venerdì 15 dicembre 2023, il Genoa di Alberto Gilardino ospiterà i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Genoa-Juventus, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa, nelle 7 sfide giocate da novembre in poi ha vinto solo una volta (1-0 in casa contro il Verona). Il Grifone ha sofferto in questo periodo le assenze per infortunio dei due giocatori più importanti offensivamente: Albert Gudmundsson e Mateo Retegui.

Entrambi sono recuperati e saranno in campo contro la Juventus. I rossoblu si possono definire una squadra casalinga, visto che hanno ottenuto 11 dei 15 punti totali tra le mura amiche, dove sono imbattuti da 3 partite consecutive.

La Juventus, del “cortomusismo” è l’unica che sembra poter tenere il passo dell’Inter quest’anno. La distanza è sempre quella di due punti ed in questa giornata, almeno sulla carta, i rivali hanno una trasferta ancora più insidiosa. E’ la terza squadra per rendimento in trasferta, con tre vittorie consecutive nelle ultime gare disputate lontano da Torino.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Alberto Gilardino schiererà la migliore formazione possibile. Probabilmente rischierà di partire dalla panchina Junior Messias, per un assetto più guardingo ed in modo da poter sfruttare il brasiliano come primo cambio in caso di necessità.

Nella Juventus dovrebbero esserci quelli che sembrano diventati i titolarissimi. Andrea Cambiaso, grazie alle continue buone prestazioni, si è preso la titolarità della fascia destra. In attacco la coppia Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Dove vederla in TV

Genoa-Juventus, sarà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 15 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Juventus

La Juventus è favorita per la vittoria a 1.85 Sisal e 1.83 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.40 Marathonbet e 3.35 Unibet. La vittoria del Genoa a 4.80 Marathonbet ed AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Nonostante questa trasferta sia stata nelle stagione del dominio bianconero, spesso indigesta, crediamo che la Juventus possa piazzare una vittoria importante per la corsa scudetto.

Pronostico: Vittoria Juventus 1.85 Sisal e 1.83 AdmiralBet

Pronostico Special per Genoa-Juventus

Weston McKennie è diventato in questa stagione un titolare inamovibile, nonostante questa estate sembrava fosse un esubero. In una sfida, come questa, ci può essere il protagonista a sorpresa e l’americano con i suoi inserimenti può fare male ai rossoblu. Un gol o assist a 5.00 su Sisal merita il famigerato chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2