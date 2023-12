Il sabato di Serie A, comincia alle ore 15, allo Stadio di Via del Mare a Lecce, dove i salentini ospitano una delle sorprese di questo girone d’andata, il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Pronostico Lecce-Frosinone, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce è reduce da 4 pareggi consecutivi e non vince una partita dal 22 settembre (1-0 in casa contro il Genoa). Nelle ultime 11 sono 5 pareggi e 6 sconfitte, compresa la Coppa Italia. In classifica sono 17 i punti, 5 di vantaggio sulle terzultime.

Il Frosinone è sicuramente una delle sorprese di questa stagione di Serie A, dietro solo al Bologna, per via della classifica. Sono 19 punti conquistati, di cui 17 conquistati in casa. Con 20 gol fatti e 24 subiti è una delle squadre con il maggiore rating (2.9) di gol a partita.

Le probabili formazioni di Lecce-Frosinone

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda.

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Ibrahimovich.

Soliti ballottaggi in attacco per i giallorossi. Gabriel Strefezza potrebbe trovare una maglia da titolare, dopo aver visto in panchina tutta la sfida contro l’Empoli. Discorso simile per Nikola Krstovic, leggermente favorito su Roberto Piccoli.

Dubbi in attacco anche per la squadra ciociara, come punta centrale infatti il dubbio è tra tre nomi: Walid Cheddira, Kaio Jorge e Marvin Cuni.

Dove vederla in TV

Lecce-Frosinone, sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 16 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Frosinone

Le quote per questa sfida sono le seguenti: Lecce vincente offerto a quota 2.11 su Marathonbet e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio bancato a 3.45 su Unibet e a 3.44 su Marathonbet, il successo esterno del Frosinone giocato a quota 3.55

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita da tripla. In teoria il Frosinone arriva meglio a questo incontro, ma il ruolino in trasferta non lascia molto tranquilli. Il Lecce ha subito sempre gol nelle ultime 11 partite, arriverà la dodicesima?

Pronostico: Gol SI Frosinone a quota 1.43 su Sisal e a quota 1.41 su Admiralbet

Pronostico Special per Lecce-Frosinone

Arijon Ibrahimovic ha dimostrato di avere talento ed è stata un’ottima operazione di mercato per il Frosinone. Un suo gol o assist a 3.15 ci può stare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1