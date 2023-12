La giornata di sabato di Serie A si conclude con il match delle ore 20.45 a Torino, dove i granata ospiteranno l’Empoli, con i toscani alla ricerca di punti preziosi in trasferta per la salvezza. Pronostico Torino-Empoli, stato di forma e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino ha cambiato marcia in Serie A, dopo la vittoria di Lecce del 28 ottobre. Da quel momento solo una sconfitta nei 90 minuti, contro il Bologna in campionato. Sono 20 i punti in classifica, a quattro dalla zona europa ed in casa il ruolino recita una striscia aperta di due vittorie consecutive.

L’Empoli è riemerso dal pessimo avvio ed ora è a 12 punti, insieme all’Udinese, al terzultimo posto. La squadra toscana ha ottenuto 7 di questi punti in trasferta, dove ha ottenuto 2 delle 3 vittorie stagionali in casa di Fiorentina e Napoli.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Shpendi, Cambiaghi.

Nessun indisponibile per Ivan Juric, a parte il lungodegente Perr Schuurs. Diversi problemi di formazioni, invece, per Aurelio Andreazzoli. Nella sfida di lunedì contro il Lecce sono usciti anzitempo Francesco Caputo e Bartosz Bereszynski.

Per il primo, l’allenatore ha parlato di un forte crampo, però insolito visto che è arrivato a fine primo tempo. Per il giocatore polacco l’infortunio sembra più serio.

Ad ogni modo, non dovesse farcela “Ciccio” Caputo, il ballottaggio è aperto tra il giovane Stiven Shpendi e l’evergreen Mattia Destro.

Dove vederla in TV

Torino-Empoli, sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN sabato 16 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Empoli

I granata sono favoriti in questa sfida, offerti vincenti a 1.62 Marathonbet e 1.60 Sisal. Pareggio offerto a 3.88 Marathonbet e 3.85 AdmiralBet. Empoli vincente paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Torino non ha registrato l’esito Under 3.5 in questa stagione solo in un caso, nella sconfitta per 4-1 contro il Milan di agosto. Ci sembra un esito che ci può stare in questo incontro, chiaramente la quota è bassa e non da singola.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.30 su Unibet e su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0

