Pronostici Serie A 2023-24 16a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Domenica si gioca il big match Lazio-Inter.

Pronostici Serie A 2023-24 16a giornata: anticipo del venerdì

GENOA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

STATISTICHE

-Dopo una striscia di cinque sconfitte di fila contro la Juventus in Serie A, il Genoa ha vinto l’ultimo match contro i bianconeri in campionato. Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: quattro vittorie rossoblù e sei successi bianconeri (31 gol complessivi nel periodo, 3.1 di media a match).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V, 2N).

-La Juventus diventerà la seconda squadra nella storia della Serie A a giocare tre partite di fila di venerdì (dopo il Sassuolo nelle ultime tre gare dello scorso campionato). In più, Juventus e Genoa sono le due formazioni che hanno vinto più partite disputate di venerdì in questo torneo: i bianconeri hanno infatti vinto entrambe le gare in questo giorno della settimana, il Grifone ha ottenuto due successi in tre match (1P).

-Il Genoa è sia la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (solo uno) sia la seconda formazione ad aver subito più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (nove), dietro solo al Sassuolo (10).

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER ULTIMA @1.57

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di sabato

LECCE-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Prima sfida in Serie A tra Lecce e Frosinone. I salentini sono rimasti imbattuti in otto delle 10 partite di Serie B contro i ciociari (6V, 2N).

-Solo l’Udinese (nove) ha pareggiato più partite del Lecce (otto) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, tra cui tutte le ultime quattro.

-Solo il Newcastle (-16) ha registrato una differenza negativa più ampia del Frosinone (-15) tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i ciociari hanno infatti raccolto solo due punti in sette match fuori casa, rispetto ai 17 guadagnati in otto partite allo Stirpe.

-Il Frosinone ha perso le ultime cinque trasferte di campionato e non ha mai registrato sei sconfitte fuori casa di fila nella sua storia in Serie A.

TIPS: NO BET

NAPOLI-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 7N), registrando ben 12 clean sheet.

-Il Napoli ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare, i partenopei non subiscono tre sconfitte di fila in Serie A dal gennaio 2020.

-Il Napoli (-10) è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia tra i punti guadagnati in gare casalinghe rispetto a quelli ottenuti in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i partenopei hanno infatti raccolto solo sette punti in sette match al Maradona rispetto ai 17 guadagnati in otto partite fuori casa.

-Il Cagliari è – al pari della Roma – una delle due squadre ad aver segnato più gol in questo campionato negli ultimi cinque minuti di gioco: sei, di cui quattro nel recupero; la formazione sarda è la squadra ad aver raccolto più punti (sei) grazie a reti realizzate dal 90’ in poi in questa Serie A.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

TORINO-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Shpendi, Cancellieri. All. Andreazzoli

STATISTICHE

-Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 11 su 22.

-Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro l’Empoli in Serie A (2V, 5N).

-Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato.

-Solo il Clermont (nove) ha segnato meno gol dell’Empoli (10) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i toscani sono anche la terzultima squadra per percentuale realizzativa (6.1%), davanti a Clermont (4.8%) e Colonia (5.8%).

TIPS: UNDER 2.5 @1.95

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di domenica

MILAN-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto entrambe le sfide contro il Monza in Serie A.

-Il Milan ha perso tre delle ultime sette gare di campionato (2V, 2N).

-Il Monza è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di campionato (4V, 6N), le uniche due sconfitte nel periodo sono arrivate contro Roma e Juventus.

-Il Milan ha subito il 61% dei suoi gol in questa Serie A nell’ultima mezz’ora di gioco (11/18), solo il Las Palmas (77%) e il Nizza (67%) hanno incassato più reti dei rossoneri negli ultimi 30 minuti di gioco nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

TIPS: PAREGGIO @4.40

FIORENTINA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All. Italiano

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Hien, Terracciano; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro il Verona senza subire gol (2-0 a Firenze, 3-0 in trasferta).

-Quattro delle ultime sei sfide al Franchi in Serie A tra Fiorentina e Verona sono terminate col punteggio di 1-1.

-Nelle ultime sette giornate la Fiorentina ha raccolto appena sette punti in Serie A (dopo che ne aveva raccolti 17 nei primi otto turni): in questo parziale solo quattro squadre hanno fatto peggio nella competizione, tra cui il Verona (ultimo con tre punti conquistati in questo intervallo).

-Il Verona arriva da tre pareggi consecutivi.

-Sulla linea di 9.5 calci d’angolo il Verona è una delle migliori squadre da Under (O/U 5-10) e anche la Fiorentina è da Under (O/U 6-9).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.72

UDINESE-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

STATISTICHE

-È dal 17 marzo 2018 (1-2 in Friuli con le reti di Fofana, Sensi e autogol di Adnan) che il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A: da allora in 10 sfide cinque vittorie friulane e cinque pareggi.

-Da inizio maggio 2023 il Sassuolo ha perso 12 delle 21 partite giocate in Serie A (nessuna squadra ha collezionato più ko nella competizione in questo periodo, a 12 anche il Verona) e ha tenuto una media punti di 0.81 (17 in 21 gare), la terza più bassa tra le squadre presenti sia nel campionato 22/23 che in quello 23/24 (dopo Salernitana e Udinese).

-Prima di questa stagione, solo una volta nella sua storia in Serie A l’Udinese aveva ottenuto una o meno vittorie nelle prime 15 partite stagionali di massimo campionato: nel 1961/62.

-Il Sassuolo ha perso 11 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A – inclusi i tre vanificati nell’ultima giornata di campionato, subendo due gol nel recupero contro il Cagliari -, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

-Per la prima volta in questo secolo, l’Udinese ha incassato almeno 25 gol nelle prime 15 giornate di un torneo di Serie A (non accadeva dal 1998/99).

TIPS: GOL SI @1.64

BOLOGNA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

STATISTICHE

-Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Bologna e Roma sono state realizzate appena tre reti in totale: due 0-0, due vittorie per i giallorossi 1-0, un successo per gli emiliani 1-0.

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro gare interne di Serie A. Solo una volta, nell’era dei tre punti a vittoria, il Bologna aveva conquistato almeno 25 punti dopo le prime 15 partite di un torneo di Serie A.

-Roma molto altalenante in trasferta finora: nelle sette gare giocate fuori casa in questo campionato (2V, 2N, 3P).

-Bologna e Roma sono due delle sei squadre di questo campionato che hanno concesso meno tiri in porta agli avversari (46 i giallorossi, terzo miglior dato dietro a Juventus e Inter, 51 il Bologna, al quinto posto di questa graduatoria alla pari del Napoli).

TIPS: UNDER 2.5 @1.55

LAZIO-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

STATISTICHE

-Negli ultimi 10 confronti diretti in Serie A, Lazio e Inter non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale cinque vittorie nerazzurre (tra cui quella nell’ultimo match giocato ad aprile), quattro biancocelesti e un pareggio.

-L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018, da allora tre successi biancocelesti e un pareggio; Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro l’Inter, è imbattutto in casa nel massimo torneo contro i nerazzurri (cinque vittorie e due pareggi).

-L’Inter è la squadra che ha vinto più partite abbinando il clean sheet nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (10, almeno due più di qualsiasi altra squadra).

-Maurizio Sarri e Simone Inzaghi (197 panchine in Serie A con la Lazio tra il 2016 e il 2021) sono due dei cinque allenatori con la più alta media punti a partita nel massimo campionato tra quelli che hanno allenato solo nell’era dei tre punti a vittoria e con almeno 150 panchine nella competizione: 1.93 per l’attuale tecnico della Lazio, 1.92 per quello dell’Inter – meglio di loro solo Conte, Allegri e Ancelotti.

-Lazio (28 anni e 287 giorni) e Inter (29 anni e 56 giorni) sono le due squadre con l’età media più alta di questo campionato, considerando i giocatori scesi almeno una volta sul terreno di gioco.

-L’Inter viaggia a una media gol a partita di 2.47 in questa Serie A – quarto dato migliore nei maggiori cinque campionati europei 23/24 dopo Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSG – e vanta una media gol subiti a match di 0.47, la seconda migliore nei Big-5, dopo il Nizza. La squadra nerazzurra è l’unica ad essere in top-5 in entrambe le classifiche.

-L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Felipe Anderson: sei gol segnati ai nerazzurri, tra cui quattro nelle ultime cinque presenze. Lautaro Martínez ha segnato 28 reti nel 2023 in campionato.

TIPS: INTER @1.72

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: posticipo del lunedì

ATALANTA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Jovane Cabral; Ikwuemesi. All. Filippo Inzaghi

STATISTICHE

-La Salernitana ha battuto l’Atalanta nell’ultimo match di Serie A (1-0 il 13 maggio 2023 con gol di Candreva al 93’), dopo aver raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque sfide nella competizione contro i bergamaschi.

-Nessuna squadra ha raccolto meno punti in trasferta della Salernitana in questo campionato (due in sette gare) e nessuna ha segnato meno reti dei campani fuori casa finora (solo quattro).

-La Salernitana ha subito sette gol nel primo quarto d’ora di gioco (record negativo in questa Serie A) e addirittura 11 nella prima mezz’ora di partita (altro primato negativo), tra cui quattro degli ultimi cinque incassati nella competizione.

TIPS: ATALANTA @1.30

