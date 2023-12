Questa sera si conclude la sedicesima giornata in Serie A, con il posticipo in programma a Bergamo, alle ore 20.45, tra i padroni di casa dell’Atalanta, contro l’ultima in classifica, la Salernitana. Pronostico Atalanta-Salernitana, scommesse, risultato esatto e formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questo match casalingo di Serie A, con 23 punti in classifica, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Con una vittoria, gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, scavalcherebbero la Roma in classifica e si posizionerebbero a un punto dal sesto posto, occupato da Fiorentina e Napoli.

La Salernitana arriva a Bergamo, ultima in classifica con soli 8 punti in classifica e recude da due sconfitte consecutive. A Firenze è arrivata la pesante sconfitte 3 a 0, mentre in casa si è arresa al Bologna dei miracoli, per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Atalanta-Salernitana

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Salernitana (4-3-2-1): Costil, Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Cabral; Simy.

Dove vederla in TV

Atalanta-Salernitana, sarà trasmessa in diretta su DAZN lunedì 18 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Salernitana

Per i bookmaker, non ci dovrebbe essere partita, con i neroazurri ampiamente favoriti per la vittoria. Segno 1 offerto vincente a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.32 su Unibet, il pareggio giocato a quota 5.50, la vittoria esterna della Salernitana offerta a quota 9.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Sarà molto complicato secondo noi per la Salernitana riuscire a portare a casa almeno un punto da questa trasferta a Bergamo. L’Atalanta ha una rosa molto più organizzata e crediamo che in casa possa anche finire in goleada.

Pronostico 1+Over 2.5 offerto a quota 1.82 su Marathonbet e a quota 1.84 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0