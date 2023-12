Per la diciassettesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 18.30, scendono in campo i padorni di casa dell’Empoli e la Lazio. Empoli-Lazio, pronostico, scommessa, schedina e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Entrambe le squadre arrivano in un periodo di forma non buono: la Lazio è solo undicesima in classifica, mentre l’Empoli è diciottesimo con soli 12 punti conquistati in 16 giornate di Serie A giocate.

Nelle ultime 5 partite giocate, l’Empoli ha conquistato una sola vittoria, 2 sconfitte e altrettanti pareggi. La Lazio invece, dopo la bella qualificazione in Champions League, arriva a questa partita di campionato, con sole 2 vittorie nelle ultime 5 partite disputate.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Dove vederla in TV

Empoli – Lazio, sarà trasmessa in diretta su Dazn, venerdì 22 dicembre dalle ore 18.30.

Quote Scommesse

La favorita per la vittoria dei bookmaker è la Lazio, che troviamo vincente a quota 2.00 su Sisal e Admiralbet, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.50, mentre la vittoria dei padroni di casa si trova a quota 3.75.

Pronostico Empoli-Lazio di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno almeno con una rete.

Pronostico: decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI, che troviamo a quota 1.90 su Marathonbet e a quota 1.92 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

