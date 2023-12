La Salernitana alla disperata ricerca di punti salvezza, ospita venerdì 22 dicembre 2023, il Milan terzo in classifica. Partita dal sapore particolare per Filippo Inzaghi, ex di turno, ed in bilico sulla panchina granata. Pronostico Salernitana-Milan, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana è ultima in classifica in Serie A, con 9 punti, 4 di distacco dall’Udinese quartultima. La sconfitta di Bergamo di lunedì è stato forse il manifesto della stagione finora dei campani.

Passati in vantaggio nel primo tempo, la squadra si completamente sgretolata nel secondo tempo subendo 4 gol dall’Atalanta. La sfida contro il suo passato, per Filippo Inzaghi, potrebbe essere decisiva per la sua panchina.

Il Milan, tra mille difficoltà a livello di infortuni, è riuscito a vincere a Newcastle in Champions League ed in campionato contro il Monza.

I rossoneri cercano in questa trasferta la continuità che è mancata in questa prima parte di stagione, in modo tale da rinforzare la posizione in classifica, imporantissima per poter partecipare alla massima competizione europea la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Alla prova d’appello Filippo Inzaghi contro il suo passato da giocatore e da allenatore, schiererà la formazione migliore. In porta Benoît Costil, visto l’assenza di Guillermo Ochoa, potrà sfidare il suo sosia Olivier Giroud. Dubbio sulla trequarti dove giocherà uno tra Grigoris Kastanos, Loum Tchaouna e Jovane Cabral affiancherà Antonio Candreva.

Stefano Pioli dovrebbe recuperare Davide Calabria e far rifiatare Alessandro Florenzi. Possibile chance dal 1′ per Jan Carlo Simic, dopo l’esordio da sogno contro il Monza. Potrebbe essere la prima partita da titolare, dopo l’infortunio, per Ismael Bennacer. In attacco i titolarissimi.

Dove vederla in TV

Salernitana-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN venerdì 22 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Milan

Il Milan è favorito per la vittoria di questa partita, segno 2 giocato a 1.45 Unibet e 1.44 Sisal. Il pareggio è offerto a 4.65 Marathonbet e 4.60 AdmiralBet. La vittoria della Salernitana paga 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Difficile andare contro il Milan in questa sfida. Ci sembra un po’ alta la quota dell’Under 3.5. Il Milan ha registrato questo esito in trasferta in 4 delle ultime 5 (le ultime 3 consecutive), ma ipotizziamo che la Salernitana proverà ad imbrigliare i rossoneri fin dall’inizio.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.42 su Unibet e su Sisal

Pronostico Special per Salernitana-Milan

Ruben Loftus-Cheek in termini di numeri finora non ha dimostrato tutto il suo valore. Un suo tiro in porta è quotato 2.20 Sisal e ci può stare.

Se si vuole continuare alla favola Jan Carlo Simic un suo tiro in porta quota 6.00 e contro il Monza dopo il gol è andato vicino al raddoppio, dimostrandosi molto pericoloso su calci da fermo.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-1