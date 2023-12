Una delle sfide più interessanti di questa giornata è quella che si giocherà a Bologna tra i padroni di casa e l’Atalanta, squadre che giocano un bel calcio e sono nelle zone alte di classifica. Bologna-Atalanta, pronostico, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna è la sorpresa di questa stagione, con il quarto posto in classifica attuale che significherebbe Champions League. Sono 28 punti per i felsinei di cui 19 in casa, dove è in striscia aperta con 5 vittorie consecutive.

A dare maggior valore al periodo, la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter ai supplementari in rimonta, con la squadra emiliana che continua ad essere la bestia nera per Simone Inzaghi da quando è l’allenatore dei nerazzurri.

L’Atalanta è a solo 2 punti in classifica ed ha avuto il ruolo del Bologna di quest’anno per diverse stagioni, da quando siede in panchina Gian Piero Gasperini.

Gli orobici sono qualificati al turno successivo in Europa League e viaggiano comunque a quota Europa in campionato, nonostante i vari indisponibili. E’ tornato Luis Muriel in attacco, con il colombiano che si è sbloccato dopo lo straordinario gol di tacco nei minuti finali contro il Milan.

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Muriel.

Thiago Motta dovrà fare a meno ancora di Riccardo Orsolini, rientrato in gruppo. Per il resto la formazione sarà quella che sta sorprendendo in questa stagione, con Lukasz Skorupski che dovrebbe tornare tra i pali, nonostante la grande prestazione di Federico Ravaglia in Coppa Italia contro l’Inter, dove ha parato un rigore al capocannoniere Lautaro Martinez.

Gian Paolo Gasperini ha diverse assenze, soprattutto in difesa dove probabilmente giocherà fuori Marteen de Roon. In attacco Luis Muriel non sta facendo rimpiangere l’assenza per infortunio di Gianluca Scamacca.

Dove vederla in TV

Bologna-Atalanta sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN sabato 23 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Atalanta

Per i bookmakers si preannuncia una partita in equilibrio con il Bologna offerto vincente a quota 2.80 Sisal e a quota 2.75 Unibet, l’Atalanta vincente a quota 2.80 Unibet e a quota 2.70 AdmiralBet ed il pareggio a bancato a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è facile andare contro il Bologna di questo periodo, soprattutto allo stadio Renato Dall’Ara dove ha appena subito 4 gol. Nonostante questo ci aspettiamo una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, quindi proviamo l’opzione Gol con i felsinei che non hanno subito reti in casa nelle ultime 3 gare.

Pronostico: Goal SI a quota 1.81 Marathonbet, e a quota 1.80 AdmiralBet

Pronostico Special per Bologna-Atalanta

Il Bologna è la terza squadra per pareggi in Serie A, sette di cui solo uno in casa. L’Atalanta è la squadra che ha pareggiato di meno, solo 2 volte, insieme alle milanesi.

Siamo molto tentati dall’idea che una sfida del genere possa chiudersi con questo esito, immaginando un 1-1 o un più pirotecnico 2-2. Combo X+Goal a quota 4.10 AdmiralBet e a quota 4.00 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1