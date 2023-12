Il Torino ospita l’Udinese in questo sabato prenatalizio, alla ricerca di punti che possano portare la squadra di Ivan Juric a sognare un posto in Europa. Pronostico Torino-Udinese di Serie A, quota scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino ha perso solo 1 delle ultime 8 partite giocate, in casa del Bologna. Questa striscia ha portato i granata a 23 punti, a soli quattro punti dalla Fiorentina che occupa il sesto posto, ultimo valido per partecipare ad una competizione europea. In casa sono in striscia aperta di 3 vittorie consecutive, con una sola sconfitta contro l’Inter.

L’Udinese è a 13 punti, un solo punto di vantaggio sull’Empoli terzultimo. I bianconeri sono la squadra che hanno fatto più pareggi in Serie A, 10 su 16 partite disputate. Solo una vittoria all’attivo, in trasferta a San Siro contro il Milan ad inizio novembre per 1-0.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca.

Ivan Juric deve fare a meno dello squalificato Raoul Bellanova, al suo posto Valentino Lazaro agirà a destra. Per il resto la formazione che nelle ultime giornate ha fatto molto bene, con la coppia d’attacco Duvan Zapata e Tony Sanabria.

Per l’Udinese dubbio tra Lazar Samardzic e Florian Thauvin. Nel caso dovesse giocare il francese, Roberto Pereyra arretrerebbe a centrocampo.

Dove vederla in TV

Torino-Udinese sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 23 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Udinese

Favorito il Torino per questa sfida offerti vincenti a quota 1.80 Sisal e a quota 1.78 AdmiralBet. La vittoria dell’Udinese è offerta a quota 4.95 Marathonbet e 4.80 AdmiralBet, mentre il pareggio a è offerto a quota 3.45.

Pronostico per questa partita di Serie A

Vogliamo andare contro “pronostico”, puntando sulla doppia chance in favore dell’Udinese. I friulani in trasferta vengono da due sconfitte consecutive, ma contro squadre proibitive (Roma e Inter).

Nell’ultima partita contro il Sassuolo, fino a quando sono rimasti in undici, hanno giocato molto bene passando in vantaggio per 2-0. I granata sono in un buon periodo ma, se escludiamo la sfida contro l’Atalanta, non hanno mai veramente convinto in pieno.

Pronostico: X2 a quota 2.04 Sisal e a quota 2.02 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-2