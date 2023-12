Pronostico Roma-Napoli, big match di Serie A del 23/12/2023

Il big match della deciasettesima giornata in Serie A, è in programma sabato 23 dicembre alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, tra i padorni di casa delle Roma e il Napoli campione d’Italia in carica. Pronostico Roma-Napoli, big match si Serie A del 23/12/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma è reduce da quattro risultati utili, dove è arrivata anche la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma ha perso nell’ultimo turno di Serie A giocato, per 2 a 0 contro il Bologna. In classifica in giallorossi sono solo ottavi con 25 punti.

Il Napoli arriva a Roma con sole 2 vittorie nelle ultime 6 partite di Serie A giocate. Anche il cambio di allenatore, non sembra aver riportato la serenità in una stagione nata male. Gli azzurri sono quinti in classifica con 27 punti, a pari merito con la Fiorentina. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a gennaio dove vinse il Napoli 2-1.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Dove vederla in TV

Roma – Napoli sarà trasmessa in diretta su Dazn, sabato 23 dicembre dalle ore 20.45.

Quote Scommesse

La favorita dalle case di scommessa per la vittoria è il Napoli, che troviamo offerto a quota 2.55 su Unibet e a quota 2.58 su Sisal, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.00, mentre la vittoria della Roma si trova a quota 3.10.

Pronostico Roma-Napoli di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto scoppiettante, dove a differenza dei bookmakers, non vediamo così favorito il Napoli. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI che troviamo a quota 1.80 su Admiralbet e su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2