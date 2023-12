Pronostici Serie A 2023-24 17a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Turno pre-natalizio con big match Roma-Napoli.

Pronostici Serie A 2023-24 17a giornata: doppio anticipo del venerdì

EMPOLI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sette. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Empoli.

-L’Empoli ha perso il 49% delle partite giocate in campionato nel 2023: 19, compresa l’ultima contro il Torino, sulle 39 disputate in totale (9V, 11N): record di sconfitte in Serie A in quest’anno solare. L’Empoli è la squadra che ha raccolto meno punti nelle gare casalinghe di questo campionato: solo cinque.

-Dopo tre successi di fila, la Lazio ha vinto soltanto una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P). La Lazio ha subito sette sconfitte in 16 partite di questo campionato (6V, 3N).

-La Lazio non ha trovato il gol cinque volte nelle prime 16 partite di questo campionato. Empoli e Lazio sono due delle tre squadre con la differenza negativa maggiore tra reti segnate ed Expected Goals (gol attesi in base alla qualità dei tiri effettuati) in questo campionato: -5.74 per i toscani (10 marcature realizzate a fronte di un xG di 15.74) e -3.94 per i capitolini (16 gol per un xG di 19.94), tra loro l’Udinese con -5.67.

-La Lazio è 10-0-6 nelle scommesse 1X2 sui calci d’angolo con un margine medio di +1.06 corner a partita rispetto agli avversari. L’Empoli è 5-0-11 con -1.18 corner a partita.

TIPS: LAZIO (1X2 CORNER) @1.66

SASSUOLO-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

STATISTICHE

-Il Sassuolo non perde da cinque partite contro il Genoa in Serie A (tre vittorie seguite da due pareggi).Il Genoa è la squadra contro cui il Sassuolo ha sia vinto più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A – sei su nove (2N, 1P) – sia quella contro cui gli emiliani hanno segnato più reti (22) in gare interne nel torneo.

-Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite giocate al MAPEI Stadium in campionato (2N, 3P). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite di campionato. Il Sassuolo non ha collezionato alcun clean sheet nelle prime 16 partite di questo campionato (a quota zero anche la Salernitana).

-Il Genoa ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1P).

-Il Genoa è la squadra che in percentuale ha subito più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato: il 43%, ovvero nove sui 21 complessivi. Il Sassuolo è sia la squadra che ha perso più punti (11) da situazione di vantaggio che quella che ne ha guadagnati di più (nove) una volta andata sotto nel punteggio in questo campionato.

-Squadre agli opposti anche nei corner, il Sassuolo è la miglior squadra da Over sulla linea 9.5 calci d’angolo (O/U 13-3), il Genoa è la 2° migliore da Under (O/U 4-12).

TIPS: SASSUOLO 1X

MONZA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; D’Ambrosio, Akpa Akpro, Pessina, Gagliardini; Colpani, Ciurria; Mota. All. Palladino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Barak, Kouame; Beltran. All. Italiano

STATISTICHE

-Dopo avere perso sei delle prime otto sfide contro la Fiorentina tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (2V), il Monza è rimasto imbattuto in tre delle successive quattro (1V, 2N).

-Nelle sfide tra Monza e Fiorentina, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, una delle due squadre ha segnato almeno due gol in 10 dei 12 incontri complessivi.

-Il Monza ha pareggiato nove delle 19 gare casalinghe (il 47%) giocate nel 2023 in Serie A (6V, 4P): soltanto l’Udinese ha impattato più partite (12) sul proprio campo da gioco rispetto ai brianzoli nell’anno solare nel torneo.

-La Fiorentina ha raccolto soltanto un punto nelle ultime tre trasferte di campionato, pareggiando l’ultima sul campo della Roma (1-1).

-La Fiorentina ha mandato in gol 22 giocatori differenti nel 2023 considerando tutte le competizioni: nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nell’anno solare (19 invece il Monza).

TIPS: OVER 2.5 @2.06

SALERNITANA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia, Ikwuemesi. All. Inzaghi F.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

STATISTICHE

-La Salernitana ha vinto soltanto una delle otto sfide contro il Milan in Serie A: quella per 4-3 in casa il 6 giugno 1948. In tutte le quattro sfide disputate in casa dei granata tra Salernitana e Milan in Serie A, ciascuna delle due squadre ha sempre trovato il gol: 17 in totale, per una media di 4.3 a match.

-La Salernitana ha perso 11 delle ultime 17 partite di campionato (1V, 5N), comprese le 3 più recenti.

-Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime tre trasferte di campionato (2N, 1P) e non è mai rimasto per quattro gare esterne di fila senza vittorie sotto la gestione di Stefano Pioli.

-Il Milan è soltanto una delle due squadre, al pari del Genoa, a non avere ancora trovato il gol nei minuti di recupero finali di questo campionato; l’ultima rete realizzata dai rossonero dopo il 90’ di gioco in Serie A risale allo scorso 4 giugno, contro il Verona (gol di Rafael Leão al 91:04).

TIPS: OVER 2.5 @1.70

Pronostici Serie A 2023-24 17a giornata: le partite di sabato

FROSINONE-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

STATISTICHE

-Il Frosinone non ha mai vinto in sei sfide contro la Juventus tra tutte le competizioni: un pareggio e cinque sconfitte con uno score complessivo di 1-11.

-Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe in campionato (5V, 2N); nel periodo, soltanto Juventus e Bologna non hanno subito sconfitte interne come i ciociari nel massimo torneo, mentre solo Juventus (20), Bologna (19) e Milan (18) hanno raccolto più punti dei canarini (17) davanti al proprio pubblico.

-Il Frosinone ha perso tutte le otto partite di Serie A giocate contro squadre che occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata, senza mai trovare la via del gol e incassando sempre almeno due reti a partita: 23 in totale, per una media reti subite di 2.9 a incontro.

-Nonostante abbia subito un gol in ciascuna delle ultime due trasferte, la Juventus ha collezionato cinque clean sheet nelle otto gare esterne di questo campionato; considerando le ultime due stagioni, quella bianconera è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata fuori casa in Serie A: 15 (seconda la Lazio a quota 14).

-La Juventus conta ben 10 giocatori diversi che hanno segnato il primo gol del match nelle prime 16 partite di questo campionato: almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo in corso (7 Inter).

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER PRIMA @1.50

TORINO-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazzaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

STATISTICHE

-Torino e Udinese non hanno pareggiato nessuna delle ultime nove sfide nel massimo campionato: nel parziale sei successi per i granata, tre per i bianconeri. Il Torino ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A contro l’Udinese (1P).

-Da inizio novembre il Torino ha raccolto 11 punti in sei gare di Serie A (3V, 2N, 1P), meno solo di Inter, Juventus e Bologna nel periodo; i granata in questo arco temporale hanno incassato soltanto quattro reti.

-Ivan Juric sta viaggiando a una media punti di 1.37 in Serie A da quando siede sulla panchina del Torino (92 gare).

-L’Udinese è la formazione che ha pareggiato più gare nella Serie A 2023/24: 10 in totale – almeno due più di ogni altra squadra -, tra cui sette delle ultime 10 partite disputate in Serie A (1V, 2P).

-Solo il Sassuolo (11) ha perso più punti da situazione di vantaggio dell’Udinese in questo campionato: 10 per i friulani, di cui ben sei nelle ultime cinque gare disputate. Il Torino una volta sopra nel punteggio ne ha persi appena due.

TIPS: TORINO @1.73

BOLOGNA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Muriel, Lookman. All. Gasperini

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto solo due degli ultimi 15 incroci di Serie A contro l’Atalanta (2N, 11P), ma uno dei due successi è arrivato proprio nel match più recente.

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime cinque gare interne di Serie A, non subendo gol in ben quattro di queste. Da quando Thiago Motta siede sulla panchina del Bologna (dalla seconda metà di settembre 2022), nessuna formazione ha ottenuto più clean sheet in casa della formazione emiliana in Serie A: ben 12, come la Juventus (i rossoblù hanno chiuso con la porta inviolata cinque delle ultime sei gare interne nella competizione).

-Quattro delle sei sconfitte in questo campionato dell’Atalanta sono arrivate in trasferta: la formazione di Gasperini ha infatti perso quattro delle ultime sette partite giocate fuori casa in Serie A, ottenendo due vittorie e un pareggio nel parziale.

-L’Atalanta ha segnato 19 gol nei secondi tempi di questo campionato, meno solo dell’Inter (22), ma al contrario ha incassato il 63% delle reti in questa Serie A nei primi tempi (12 su 19), percentuale record nel torneo in corso.

-Stagione fantastica per il Bologna, ma nei corner meglio giocare contro gli emiliani che sono 4-2-10 nelle scommesse 1X2 sui corner mentre la Dea ha il miglior rendimento in queste scommesse: 11-3-2 (+1.75 corner a partita di media contro il -1.56 del Bologna).

TIPS: ATALANTA (1X2 CORNER) @1.80

INTER-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi S.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 10P). L’Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più incontri (26 in 34 precedenti) e quella contro cui ha subito più reti in Serie A (79). L’Inter ha vinto 16 delle 17 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (1P), incluse tutte le ultime nove; i nerazzurri hanno segnato 49 gol nei precedenti in casa contro i pugliesi in campionato (2.9 di media a match), a fronte di sei subiti (0.4 in media a incontro).

-L’Inter ha vinto 13 delle prime 16 gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia.

-Dopo aver vinto tre delle prime cinque gare di questo campionato (2N), il Lecce ha ottenuto solo un successo nelle successive 11 (6N, 4P).

-L’Inter ha tenuto la porta inviolata in 11 delle 16 gare giocate nel torneo in corso.

TIPS: INTER @1.22

VERONA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

STATISTICHE

-Il Verona è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro il Cagliari (4V, 3N). Il Cagliari ha vinto appena una delle ultime 10 sfide nel massimo campionato contro il Verona (3N, 6P). Tra le avversarie che il Verona ha ospitato almeno 15 volte in Serie A, il Cagliari è quella contro cui ha perso meno volte in casa: appena un ko a fronte di nove successi e sette pareggi.

-Il Cagliari ha ottenuto ben 11 dei suoi 13 punti in questo campionato in sfide contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica.

-Il Verona è l’unica squadra che non ha vinto alcun incontro di Serie A da inizio settembre (5N, 9P).

TIPS: PAREGGIO @3.30

ROMA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove; El Shaarawy; Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro la Roma (5V, 2N). Il Napoli è la squadra contro cui la Roma ha segnato in media meno reti nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A: 0.33, appena due in sei confronti nel periodo. La Roma non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Napoli in Serie A.

-Solo l’Inter (14) ha vinto più gare interne rispetto alla Roma in Serie A nel 2023 (13); inoltre, solo l’Atalanta (43) ha segnato più reti casalinghe rispetto ai giallorossi (40) e nessuna squadra vanta più clean sheet in casa nel periodo rispetto alla squadra capitolina da inizio anno solare (10, come il Bologna).

-La Roma non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A nelle prime cinque posizioni in classifica: quattro pareggi e nove sconfitte nel parziale; dall’altro lato, tre delle quattro sfide in A del Napoli di Mazzarri sono state contro squadre nelle prime conque posizioni a inizio turno di campionato, con un successo e due sconfitte.

-Solo l’Inter (21) ha segnato più reti della Roma in casa in questa Serie A (19); dall’altra parte, il Napoli ha incassato appena sei reti in trasferta nel torneo in corso, meglio hanno fatto, come nel caso precedente, solo i nerazzurri (due).

-La Roma viaggia a una media punti di 1.8 a partita nelle 13 gare con Romelu Lukaku in campo in questo campionato, con una percentuale di vittorie del 54%: senza il belga (che in carriera in Serie A ha segnato quattro gol in sei gare giocate contro il Napoli) i giallorossi hanno collezionato appena 0.3 punti di media (un pareggio in tre gare), senza vincere nessun match.

-Matteo Politano ha preso parte a sei gol in Serie A contro la Roma (due reti e quattro assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione; nel torneo in corso l’esterno del Napoli ha già realizzato quattro reti fuori casa, già un suo record in trasferta in una singola stagione nel massimo campionato.

TIPS: PAREGGIO @3.30

