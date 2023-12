La penultima giornata di Serie A comincia venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 18.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra di Vincenzo Italiano ospiterà il Torino. Pronostico Fiorentina-Torino, scommesse, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questo incontro con la quinta posizione in classifica in Serie A a 30, uno solo di distanza dal sorprendente Bologna. Striscia aperta di 4 risultati utili in campionato e di 3 vittorie consecutive in casa.

Per il Torino un pareggio nell’ultima contro l’Udinese in casa. Metà classifica per i granata con 24 punti, a 6 dall’avversario odierno e 4 dalla Roma sesta. In trasferta solo 8 punti ottenuti con l’ultima vittoria che risale a due mesi fa in casa del Lecce.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Beltran.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Soliti dubbi di formazione in casa viola. Out Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura, sulla trequarti è bagarre aperta per una maglia da titolare. In attacco Lucas Beltrán dovrebbe spuntarla su M’Bala Nzola. In difesa ballottaggio apertissimo fino all’ultimo tra Luca Ranieri e Martinez Quarta.

Al contrario pochi dubbi di formazione in casa granata. Con il rientro dalla squalifica di Raoul Bellanova, l’unico dubbio di formazione è sulla fascia opposta tra Valentino Lazaro e Mërgim Vojvoda.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Torino, sarà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 29 dicembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Torino

Favorita la Fiorentina per questo incontro, il successo viola offerto a 2.20 AdmiralBet e 2.17 Marathonbet. Il pareggio è quotato a 3.30 Sisal e 3.25 AdmiralBet. La vittoria del Torino offerta a quota 3.60.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita tra squadre con il ritmo tutto sommato altalenante. Una classifica tutto sommato buona, per entrambe, potrebbe dare spazio ad un incontro con almeno due gol.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.40 Sisal e a quota 1.39 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-0 / 2-1

