Allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli proverà a tornare alla vittoria contro il Monza, dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma nell’ultima giornata. Pronostico Napoli-Monza, stato di forma, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli ci arriva male. Due sconfitte tra Coppa Italia e campionato pesanti con 6 gol subiti, zero gol fatti e la sensazione che nella squadra partenopea non ci sia più tutto quello che ha unificato il gruppo la scorsa stagione, portandolo alla gloria del terzo scudetto.

La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, solo 4 punti di distacco dal Bologna. Ma prima bisognerà migliorare un ruolino di marcia in casa finora pessimo con solo 10 punti dei 27 conquistati.

Anche il Monza arriva da due sconfitte consecutive, in campionato, con Milan e Fiorentina dove hanno subito 4 gol senza segnare. Se l’attacco brianzolo non è proprio tra i più profilici, si può dire che la forza della squadra di Raffaele Palladino sia nella fase difensiva.

Sono 21 punti in classifica che posizionano la squadra a metà classifica, che è la dimensione auspicata ed auspicabile della squadra di Adriano Galliani.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.

Squalificati Victor Osimhen e Mattia Politano, infortunato Stanislav Lobotka e praticamente ceduto Eljif Elmas, Walter Mazzarri si affiderà a Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone in attacco ed a Jens Cajuste a centrocampo.

Soliti dubbi di formazione per Raffaele Palladino. In difesa dovrebbe trovare una maglia da titolare Armando Izzo, partita per lui speciale essendo napoletano. A centrocampo Patrick Ciurria dal primo minuto, in attacco soliti ballottaggi che dovrebbero vedere Dany Mota e Lorenzo Colombo agire affianco all’inamovibile Andrea Colpani.

Dove vederla in TV

Napoli-Monza sarà trasmessa, in diretta su DAZN venerdì 29 dicembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Monza

Favorito il Napoli, offerto vincente a quota 1.65 Sisal e 1.63 AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 4.05 Marathonbet e 4.00 Sisal. La vittoria del Monza è inserita in lavagna quote a 5.30.

Pronostico per questa partita di Serie A

Difficile avere fiducia nel Napoli, tra l’altro ad una quota che sembra sovrastimare i partenopei, visto le pesanti assenze. Ci aspettiamo una partita comunque interessante a livello di marcature, quindi puntiamo sull’esito che entrambe le squadre segneranno.

Pronostico: Goal Si a quota 1.84 Marathonbet, e a quota 1.83 Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2