Scontro salvezza in questa ultima giornata dell’anno a Cagliari, dove la squadra di Claudio Ranieri ospiterà l’Empoli con in palio punti pesantissimi per rimanere nella massima serie. Cagliari-Empoli pronostico special gratis, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari arriva dalla pesante sconfitta di Verona, nel precedente scontro salvezza. Risultato che ha portato i sardi di nuovo al terzultimo posto in classifica in Serie A, scavalcati proprio dagli scaligeri.

Che i rossoblu siano una squadra prettamente casalinga, lo dimostra il fatto che 11 dei 13 punti ottenuti sono arrivati sull’isola.

L’Empoli non è messo meglio, penultimo a 12 punti. La squadra toscana sta trovando parecchie difficoltà in questa stagione, nel provare a ripetere le sue solite annate in Serie A con salvezze tranquille.

Il problema più evidente è la fase offensiva, visto che con 10 gol realizzati è il peggior attacco del campionato.

Le probabili formazioni di Cagliari-Empoli

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri, Cambiaghi.

Soliti dubbi di formazione per Claudio Ranieri, specie in attacco dove Leonardo Pavoletti ed Andrea Petagna sono in ballottaggio con i possibili titolari. Stesso discorso sulla trequarti, dove Gaetano Oristanio può trovare una maglia da titolare.

Per Aurelio Andreazzoli diversi dubbi a cominciare dalla porta dove Elia Caprile potrebbe giocare la seconda consecutiva. In attacco, recuperato Francesco Caputo, potrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso, con Matteo Cancellieri e Nicolò Cambiaghi che agiranno da “falso nueve”.

Dove vederla in TV

Cagliari-Empoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY sabato 30 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Empoli

Le quote offerte per questo scontro salvezza sono le seguenti: la vittoria del Cagliari offerta a quota 2.10 su Sisal e a quota 2.05 su AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 3.55 su Marathonbet e a quota 3.50 su Unibet, la vittoria esterna dell’Empoli offerta a quota 3.65.

Pronostico per questa partita di Serie A

Nella Unipol Domus, ex Sardegna Arena, in questo campionato sono già accadute due vittorie da film per il Cagliari. Non sappiamo se succederà lo stesso per questo incontro e nonostante vediamo la squadra di casa favorita andiamo su un pronostico più “safe”.

Pronostico: 1X+Under 3.5 a quota 1.67 su AdmiralBet e a quota 1.60 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0