Sembra strano, ma stiamo parlando di una sfida quasi da testa coda per la classifica di Serie A. Il Bologna delle meraviglie va in Friuli per provare a tenere il ritmo Champions League del periodo. Pronostico Udinese-Bologna, scommesse, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più volte in questo campionato, ben 11 in 17 incontri. Una sola vittoria, in trasferta contro il Milan ed un quartultimo posto che non lascia assolutamente tranquilli il popolo friulano.

Il Bologna è la sorpresa di questa stagione in Italia. Quarto posto in classifica in Serie A, qualificazione ai quarti in Coppa Italia eliminando l’Inter detentrice del titolo, i felsinei sono con merito al quarto posto in classifica. Nelle ultime 5, quattro vittorie ed un solo pareggio a Lecce subito al minuto 100 su rigore.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Out gli infortunati di lungo corso, per Gabriele cioffi i dubbi sono sostanzialmente due con Oler Zarraga e Sandi Lovric favoriti su Lazar Samardzic e Martin Payero.

Nel Bologna sarà fuori per almeno 6 settimane Dan Ndoye, giocatore che stava facendo la differenza nelle ultime uscite. Il suo posto verrà preso dal rientrante Riccardo Orsolini.

Dove vederla in TV

Udinese-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 30 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Bologna

Le quote offerte per questa partita sono le seguenti, la vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 3.50 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.10, la vittoria del Bologna inserita in lavagna a quota 2.10.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Bologna è la terza miglior difesa del campionato, dopo Inter e Juventus. Ecco il perchè delle quote basse sull’Under 2.5 in questo incontro, anche perchè le due squadre non hanno degli attacchi stellari, nonostante la rivelazione Joshua Zirkzee. Proviamo ad andare contro pronostico puntando su un multigol che prevede almeno 2 gol.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.44 Sisal, 1.42 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1

