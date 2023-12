Per la diciottesima giornata di Serie A, sabato 30 dicembre 2023, alle ore 18 è in programma lo scontro salvezza tra i padroni di casa del Verona e la squadra ospite, le Salernitana. Verona-Salernitana, pronostico, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona arriva a questo match casalingo di Serie A, sedicesima in classifica con 14 punti, a pari merito con l’Udinese, e viene dalla bella vittoria interna 2 a 0 contro il Cagliari. Nelle ultime 5 partite giocate sono arrivati 6 punti, con una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta.

La Salernitana, di Mister Simone Inzaghi, arriva in Veneto, in ultima posizione nel campionato con soli 9 punti raccolti in 17 partite. Nell’ultimo turno giocato è arrivato il pareggio interno 2 a 2 contro il Milan. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a febbraio e vinse il Verona 1-0.

Le probabili formazioni di Verona-Salernitana

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

Dove vederla in TV

Verona – Salernitana, sarà trasmessa in diretta su Dazn sabato 30 dicembre dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Verona-Salernitana

La favorita per la vittoria, secondo le quote offerte dai bookmaker è il Verona, che troviamo offerto vincente a quota 1.85 su Sisal e su Marathonbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria della Salernitana la troviamo a quota 4.30.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita a viso aperto, dove la Salernitana dovrà far di tutto per portare a casa almeno un punto. Decidiamo di prenderci l’esito Goal SI a quota 1.90 su Admiralbet e a quota 1.92 su Unibet.

Pronostico Special

Come pronostico special, decidiamo di prenderci la X fissa a quota 3.50. Risultati esatti possibili: 1-1/2-2.