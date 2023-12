Pronostici Serie A 2023-24 18a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. E’ il weekend del derby della capitale con Lazio-Roma.

Pronostici Serie A 2023-24 18a giornata: doppio anticipo del venerdì

FIORENTINA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Kouame, Barak, Ikoné; Beltran. All. Italiano

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

STATISTICHE

-Nelle ultime tre partite di campionato contro il Torino, la Fiorentina ha realizzato un solo gol, rimanendo a secco in due occasioni.

-La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite in Serie A: per i granata 50 vittorie, 50 pareggi e 48 sconfitte contro i viola nella competizione.

-La Fiorentina ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol. La Fiorentina non ha subito gol in tre delle ultime quattro partite di campionato.

-Il Torino non è riuscito a segnare nelle ultime due trasferte di Serie A.

TIPS: UNDER 2.5 @1.61

NAPOLI-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Ciurria, Akpa-Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All. Palladino

STATISTICHE

-Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi.

-Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite (2V) giocate in tutte le competizioni: tanti ko quanti nelle precedenti 27 gare disputate; gli Azzurri inoltre in quattro delle ultime sei sfide non hanno trovato la via del gol.

-Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A.

-Il Monza non ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Milan e Fiorentina. Il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle otto trasferte in questo campionato.

-Il Napoli ha subito otto degli ultimi nove gol in Serie A nel secondo tempo, quattro dei quali nell’ultimo quarto d’ora di gioco: da inizio novembre soltanto Udinese (7) e Sassuolo (6) hanno subito più gol degli Azzurri in Serie A dal 76’ in avanti (quattro appunto).

-Le ultime tre reti del Monza in campionato sono state realizzate da giocatori subentrati a gara in corso.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

GENOA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi S.

STATISTICHE

-Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime otto sfide contro l’Inter in Serie A.

-Il Genoa è rimasto imbattuto negli ultimi due match di campionato: pareggio contro la Juventus e vittoria contro il Sassuolo. Il Genoa è inoltre rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato (2V, 2N).

-L’Inter è a quota 39 vittorie in tutte le competizioni nell’anno solare 2023: con un successo contro il Genoa eguagliarebbe il proprio record storico di successi ottenuti in un singolo anno solare (40 nel 2005).

-Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Inter ha subito solo sette gol dopo 17 gare stagionali. L’Inter ha subito solo due gol nelle prime otto trasferte di questo campionato.

-Da quando allena Simone Inzaghi (2021/22), l’Inter è l’unica squadra a viaggiare sopra i due gol di media in Serie A: 196 reti in 93 gare di campionato, almeno 17 in più segnate rispetto a qualsiasi altra avversaria.

TIPS: INTER @1.65

LAZIO-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

STATISTICHE

-La Lazio è l’unica squadra contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in Serie A; in quattro confronti, i biancocelesti hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio.

-La Lazio ha perso due delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (3V, 1N).

-Il Frosinone ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (1N, 3P), nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (uno anche Sassuolo e Salernitana).

-Il Frosinone ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A, subendo almeno due gol in ognuna di queste; si tratta già della peggior striscia di sconfitte consecutive per i ciociari fuori casa nella competizione.

TIPS:LAZIO @1.62

Pronostici Serie A 2023-24 18a giornata: le partite di sabato

ATALANTA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djmsiti, De Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Sansone, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l’Atalanta, entrambe con il punteggio di 2-1.

-L’Atalanta ha perso sette delle prime 17 partite disputate (8V, 2N).

-L’Atalanta ha realizzato sette gol nelle ultime due partite interne di Serie A (43 gol nelle gare interne di Serie A nel 2023: più di qualsiasi altra squadra del massimo campionato italiano).

-Il Lecce è una delle quattro squadre ancora senza vittorie in trasferta in questo campionato (con Cagliari, Frosinone e Salernitana): cinque pareggi e tre sconfitte per i salentini lontano dal Via del Mare.

-Anche contro il Bologna, l’Atalanta ha subito gol su sviluppo di palla inattiva; ben otto delle 20 reti incassate dai nerazzurri in questa Serie A sono arrivate da fermo: il 40% (percentuale record nel torneo in corso).

TIPS: OVER 2.5 @1.80

CAGLIARI-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

STATISTICHE

-Dopo aver vinto quattro delle prime nove sfide contro l’Empoli in Serie A (1N, 4P), il Cagliari ha trovato il successo in sola una delle successive sette contro i toscani nel massimo campionato (3N, 3P).

-Il Cagliari ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N).

-Nessuna squadra ha realizzato meno reti in trasferta dell’Empoli in questa Serie A: cinque, al pari di Salernitana e Cagliari. L’Empoli è la squadra che non ha segnato in più partite diverse in Serie A nell’anno solare 2023: 17, incluse le due gare più recenti contro Torino e Lazio.

-L’Empoli è la formazione con la differenza a sfavore maggiore tra gol segnati (10) ed Expected Goals (16.5) in questo campionato: -6.5; il Cagliari è quart’ultimo in questa graduatoria con -3.1 (16 reti e un valore di xG di 19.1).

TIPS: PAREGGIO @3.40

UDINESE-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson, Moro; Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee. All. Motta

STATISTICHE

-L’Udinese ha perso le ultime due gare contro il Bologna in Serie A (1-2, il 15 gennaio e 0-3 il 2 aprile 2023). L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre sfide interne contro i Bologna in Serie A (2N, 1P).

-L’Udinese ha pareggiato le ultime cinque gare interne di campionato. L’Udinese è la terza squadra che ha ottenuto almeno 11 pareggi nelle prime 17 partite di una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

-Il Bologna ha perso solo una delle nove trasferte in questa stagione (2V, 6N): contro la Fiorentina lo scorso 12 novembre – soltanto Inter, Bayer Leverkusen e Girona (tutte a quota zero sconfitte fuori casa) hanno fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 tra tutte le competizioni.

-Solo Inter (sette) e Juventus (11) hanno subito meno gol del Bologna (12) in questo campionato.

TIPS: PAREGGIO @3.10

MILAN-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

STATISTICHE

-Il Milan ha perso tre delle ultime cinque sfide con il Sassuolo in Serie A (1V, 1N). Contro nessuna formazione il Milan sta registrando una striscia aperta più lunga di sconfitte interne di fila in Serie A che con il Sassuolo: tre – come contro il Napoli.

-Il Milan ha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare (dal 1929/30).

-Il Sassuolo ha subito ben 71 gol nel 2023 in campionato (40 partite giocate), record negativo per i neroverdi in un singolo anno solare in Serie A.

-Il Sassuolo è l’avversario contro cui Olivier Giroud ha la miglior media minuti/gol in Serie A: un gol ogni 78 minuti di media (tre reti complessive). L’attaccante francese è il miglior marcatore del Milan nel 2023 tra tutte le competizioni (18 gol) e potrebbe eguagliare il suo bottino di reti dell’anno solare precedente (19 nel 2022).

-Domenico Berardi ha realizzato 11 gol e fornito sette assist contro il Milan in Serie A, per un totale di 18 partecipazioni.

TIPS: GOL SI @1.67

VERONA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola; Bradaric, Legowski, Tchaouna, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.

STATISTICHE

-l Verona ha vinto solo uno dei quattro confronti con la Salernitana in Serie A, il più recente (1-0 con gol di Cyril Ngonge il 13 febbraio 2023); in precedenza i veneti avevano ottenuto un solo punto in tre sfide con i campani nel torneo.

-Con il successo per 2-0 nell’ultimo match contro il Cagliari, il Verona ha interrotto una striscia di 14 match di campionato senza vittoria.

-Il Verona è rimasto imbattuto negli ultimi tre incontri casalinghi di campionato (1V, 2N).

-La Salernitana ha vinto solamente una partita in questo campionato; l’ultima squadra a salvarsi con così pochi successi dopo le prime 17 gare stagionali di Serie A ci è riuscita nell’era dei due punti a vittoria, nel 1978/79 (Bologna).

-La Salernitana ha subito 38 gol in trasferta nel 2023 in Serie A e nel periodo solamente il Sassuolo (40) ha fatto peggio; in particolare i campani hanno concesso gol in tutte le ultime 15 gare esterne e in nove delle ultime 11 hanno subito almeno due reti.

TIPS: VERONA @1.90

JUVENTUS-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

STATISTICHE

-La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in Serie A (51N, 42P), solo contro Lazio (86) e Inter (87) i bianconeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato; allo stesso tempo la Vecchia Signora è la squadra che ha sconfitto più spesso i giallorossi nella competizione.

-Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 10 dei 12 confronti casalinghi (1N, 1P) contro la Roma in Serie A.

-La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo).

-La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite (5N 10P) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A.

-La Roma ha perso nove trasferte nel 2023 in Serie A e nei precedenti 45 anni solari solo due volte ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021 e 10 nel 2012.

-Nel 2023, la Roma ha segnato 26 gol negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A, compresi 9 degli ultimi 11: eguagliato il record nella sua storia nel massimo torneo in un singolo anno solare (26 anche nel 2016).

-La Roma è l’avversaria che Federico Chiesa ha affrontato più volte in Serie A senza mai segnare (nove sfide). Va però anche detto che nell’anno solare 2023, nessun giocatore della Juventus ha preso parte a più gol di Chiesa in campionato: 12 (sette reti e cinque assist), al pari di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.

-Romelu Lukaku ha segnato negli ultimi tre match ufficiali della Roma; soltanto una volta il belga ha registrato una serie più lunga di gare con gol all’attivo nella stessa stagione tra tutte le competizioni da quando è in Italia: quattro nell’agosto 2020 con l’Inter.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL

