L’ultimo turno del girone di andata di Serie A comincia al Renato Dall’Ara di Bologna, dove i felsinei ospiteranno il Genoa di Alberto Gilardino, per una sfida tutta a tinte rossoblù. Pronostico Bologna-Genoa di Serie A, stato di forma, formazioni e guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Thiago Motta arriva a questo incontro dopo la batosta di Udine, dove è arrivata una sconfitta senza appello per 3-0.

Questo incontro non toglie assolutamente nulla alla stagione fin qui del Bologna, quinto in classifica con 31 punti, a soli 2 punti dalla Fiorentina quarta. Di questi 22 sono arrivati in casa, dove la striscia è aperta a 6 vittorie consecutive, 7 se ci aggiungiamo la gara di Coppa Italia.

Il Genoa è a 20 punti in classifica, esattamente la metà dei punti per la fatidica quota 40, che spesso è quella che fa stare le squadre che lottano per la retrocessione tranquille.

Cinque punti nelle ultime tre partite di Serie A giocate, dove il Grifone ha fermato sull’1-1 in casa prima Juventus ed Inter, intervallate dalla vittoria in rimonta in casa del Sassuolo.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

Squalificato Lewis Ferguson, al suo posto sulla trequarti agirà Giovanni Fabbian. Per il resto formazione confermata, con Lukasz Skorupski sempre favorito su Federico Ravaglia tra i pali.

Alberto Gilardino può contare su due rientri importanti nella sua formazione titolare. A cominciare da Mateo Retegui, il bomber italo argentino negli ultimi due mesi è stato falcidiato dagli infortuni, ma ora sembra pronto.

A seguire l’ucraino Ruslan Malinovskyi, pronto a giocare dall’inizio ed in vantaggio nel ballottaggio con Kevin Strootman.

Dove vederla in TV

Bologna-Genoa sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY venerdì 5 gennaio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Genoa

Le quote per questo incontro sono le seguenti: Bologna vincente offerto a quota 2.09 Marathonbet e 2.05 AdmiralBet, pareggio giocato a quota 3.05 AdmiralBet e 3.04 Sisal, la vittoria del Genoa pagata a quota 4.30.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci sembra un filino alta la quota dell’Over 1.5 per questo incontro. E’ vero che sono squadre da Under 2.5, il Bologna in casa viene da 4 risultati con questo esito in casa. Detto questo, ci sembra una sfida dove due gol ci possono stare, con il Genoa che può giocare di rimessa e ritrova la qualità di due giocatori importanti.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.56 Unibet e 1.52 Marathonbet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1