Nella calza della Befana il Sassuolo trova la Fiorentina come avversario. Per la squadra di Alessio Dionisi una partita veramente difficile, contro forse la squadra più in forma del campionato. Pronostico Sassuolo-Fiorentina, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo in questo girone di andata ha deluso le aspettative. Sedici punti in classifica, per assurdo 6 di questi conquistati con Inter e Juventus.

Hanno perso 5 delle ultime 6 partite disputate, compresa la partita di Bergamo in Coppa Italia, con un solo pareggio ottenuto in rimonta e con un doppio rigore ad Udine. Verona e Cagliari al terzultimo posto sono solo a 3 punti.

La Fiorentina, al contrario, vola sulle ali dell’entusiasmo grazie al quarto posto in classifica in campionato. I viola sembra che siano riusciti a fare lo step successivo che ci si aspettava in questa stagione. Sono otto i risultati utili consecutivi, contando le coppe. L’ultima sconfitta in casa del Milan il 25 novembre in campionato.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Ci sarà Domenico Berardi? Questa è la domanda che attanaglia i tifosi neroverdi, con il capitano che sarà in dubbio fino all’inizio della partita. Per il resto formazione praticamente fatta, con Daniel Boloca rientrato in Coppa Italia, segnando pure un gol, come prima alternativa a centrocampo.

Nella Fiorentina soliti dubbi di formazione con Luca Ranieri che cerca una maglia da titolare in difesa. In attacco sempre favorito Lucas Beltran.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY sabato 6 gennaio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Fiorentina

Le quote per questa partita sono le seguenti: vittoria Sassuolo, offerta a quota a 3.25 Unibet e 3.22 Marathonbet, pareggio a quota 3.55 AdmiralBet e 3.40 Sisal, vittoria Fiorentina offerta a quota 2.20

Pronostico per questa partita di Serie A

Veramente difficile andare contro tendenza, ma proviamo la doppia chance in favore del Sassuolo. Partita troppo delicata per gli emiliani che, con un’ulteriore sconfitta, si vedrebbero veramente invischiati in piena lotta salvezza.

Pronostico: 1X a quota 1.70 Unibet, e a quota 1.68 Marathonbet.

Pronostico Special per Sassuolo-Fiorentina

Dei centrali titolari viola Nikola Milenkovic è l’unico a non aver trovato il gol, nonostante sui calci da fermo sia sempre nell’aria avversaria. Magari non arriverà nemmeno in questa giornata, ma un suo tiro in porta a 4.50 di quota merita il chippino

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2