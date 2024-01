Il Napoli, campione d’Italia in carica, comincia il suo 2024 a Torino, in una sfida molto delicata contro i granata di Ivan Juric. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni europee di entrambe le squadre. Pronostico Torino-Napoli, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

A Firenze si è interrotta la striscia di quattro risultati utili in Serie A per il Torino. La squadra di Ivan Juric è a 24 punti, riprendendosi dopo un inizio difficile di campionato ed ora si trova nella zona di classifica che gli compete. In casa 4 risultati utili consecutivi, con 3 vittorie ed un pareggio nell’ultima contro l’Udinese.

Il Napoli è a soli quattro punti in più dal Torino, per un totale di 28. Di questi, 17 sono arrivati in trasferta, dove i partenopei sono terzi per rendimento, nonostante le ultime due sconfitte subite in casa di Juventus e Roma.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Nessun problema di formazione per i granata, che giocheranno con la formazione tipo di questo periodo con la quale hanno fatto bene.

Nel Napoli mancheranno Zambo Anguissa e Victor Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa e Alex Meret infortunatosi contro il Monza. In attacco Giacomo Raspadori favorito su Giovanni Simeone, con Matteo Politano a destra, nonostante le voci di mercato che arrivano dall’Arabia Saudita.

Dove vederla in TV

Torino-Napoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN domenica 7 gennaio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Napoli

Partita sostanzialmente in equilibrio per i bookmakers: la vittoria dei padroni di casa del Torino, si gioca a quota 3.00 su Unibet e quota 2.90 su AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 3.28 su Sisal e a quota 3.25 su AdmiralBet, la vittoria del Napoli inserita in lavagna a quota 2.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci sembra la classica partita da No bet. Ad ogni modo tutto lascia presagire ad una sfida molto tattica e con pochi spunti offensivi da entrambe le parti. Proviamo Under 2.5.

Pronostico: Under 2.5 a quota 1.69 su Sisal e a quota 1.68 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 1-0