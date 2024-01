Pronostici Serie A 2023-24 19a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click con i match dal 5 al 7 gennaio 2024.

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: anticipo del venerdì

BOLOGNA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Saelemaekers; Zirkzee. All. T. Motta

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

STATISTICHE

-Il Bologna non vince da quattro partite interne contro il Genoa in Serie A (2N, 2P).

-Il Bologna ha perso l’ultima partita di campionato, subendo tre reti contro l’Udinese, una in più di quelle concesse nei cinque incontri precedenti (4V, 1N); gli emiliani non perdono due gare di fila in Serie A da gennaio 2023.

-Il Bologna ha vinto le ultime sei gare al Dall’Ara in campionato, mantentendo la porta inviolata in tutte le ultime quattro.

-Il Genoa è rimasto imbattuto per tre gare di fila per la prima volta in questa Serie A (1V, 2N).

-Bologna (O/U 4-14) e Genoa (O/U 5-13) sono tra le migliori squadre da Under sulla linea di 9.5 corner. Oggi i bookmakers propongono una linea più bassa a 8.5 ma ancora giocabile.

TIPS: UNDER 8.5 CORNER @1.85

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di sabato

INTER-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi S.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

STATISTICHE

-L’Inter ha ottenuto tre successi di fila senza subire gol nelle ultime tre partite di Serie A contro il Verona.

-L’Inter è la squadra che ha vinto più partite in Serie A nel 2023 (27); nei maggiori cinque campionati europei l’unica squadra che ha fatto meglio nel periodo è stata il Manchester City (29 successi).

-L’Inter ha vinto le ultime quattro gare casalinghe in campionato senza subire gol.

-Tra le squadre che hanno partecipato sia alla Serie A 2022/23 che a questo campionato, il Verona è quella che ha segnato meno: 46 gol, di cui 15 in questo campionato, più solamente dell’Empoli (10).

-Il Verona è rimasto a secco di gol in cinque delle ultime sette trasferte di campionato.

-Da una parte solo l’Atalanta (zero) ha realizzato meno reti dal dischetto rispetto al Verona (una) in questo campionato, dall’altra l’Inter è la squadra che ha segnato di più dagli 11 metri (sette reti nella Serie A 2023/24).

-Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Verona in Serie A e solo contro tre squadre ha fatto meglio: Lazio (sei), Salernitana (nove) e Cagliari (nove); quattro delle sue cinque reti sono arrivate nelle ultime tre sfide contro i gialloblù, in cui ha fornito anche un assist vincente.

TIPS: INTER @1.15

FROSINONE-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Carboni A.; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo. All. Palladino

STATISTICHE

-Frosinone e Monza non si sono mai incrociate in Serie A, ma hanno disputato quattro partite in Serie B tra il 2020 e il 2022; i brianzoli sono in vantaggio per due successi a uno, con un pareggio a completare il bilancio.

-Il Frosinone ha perso le ultime tre partite di campionato e in Serie A.

-Il Monza non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite di Serie A.

-Entrambe sono O/U 12-6 sulla linea di 9.5 corner in questo campionato.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @1.72

LECCE-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Piccoli, Almqvist. All. D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Makoumbou, Prati; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri

STATISTICHE

-Dopo aver vinto cinque delle prime sei partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1P), il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle tre più recenti: due pareggi e una sconfitta, con un totale di sette gol subiti e cinque segnati.

-Il Lecce ha terminato due match di fila in Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre.

-Il Lecce ha guadagnato 15 punti in nove gare al Via Del Mare in questo campionato (4V, 3N, 2P). Nessuna squadra ha guadagnato meno punti in trasferta del Cagliari in questo campionato: solo due in nove gare fuori casa, al pari del Frosinone.

-Il Cagliari è l’unica squadra a non aver ancora realizzato un gol da fuori area in questo campionato, mentre solo il Sassuolo (sei) ne ha segnati più del Lecce (cinque, inclusi due degli ultimi tre).

TIPS: 1X+UNDER 3.5 @1.60

SASSUOLO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha realizzato 29 gol contro la Fiorentina in Serie A e solo contro due squadre ha fatto meglio nel massimo campionato (34 contro il Genoa e 30 contro il Milan); i neroverdi, infatti, sono andati a segno in tutte le ultime 11 sfide di campionato disputate contro i viola.

-Il Sassuolo è arrivato a 26 gare di fila senza clean sheet in Serie A, è la squadra di questo campionato che attende da più tempo di mantenere la porta inviolata.

-Nessuna squadra ha perso più partite casalinghe del Sassuolo nell’anno solare 2023 in Serie A: 10, al pari dell’Empoli.

-La Fiorentina ha vinto tre partite di fila senza subire gol per la prima volta da aprile 2023. I viola non hanno mai ottenuto quattro successi di fila conditi da quattro clean sheet in Serie A.

-Andrea Consigli è il portiere della Serie A che nell’anno solare 2023 ha subito il maggior numero di gol rispetto agli Expected Goals subiti in porta: ben 18.4 reti in più (60 reti subite e un valore di xGoTC di 41.6), dall’altra parte Pietro Terracciano è invece il secondo estremo difensore che ha evitato di subire più gol sempre in base alla qualità delle conclusioni affrontate (-5.5, 32 reti subite e 37.5 di xGoTC, solo Michele Di Gregorio ha fatto meglio).

TIPS: GOL SI @1.53

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di domenica

EMPOLI-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

STATISTICHE

-Il Milan è sia la squadra che ha segnato più gol fuori casa contro l’Empoli in Serie A (29 reti) che quella che ha giocato più incontri senza mai perdere in casa dei toscani nella competizione (15 – 8V, 7N).

-L’Empoli è la formazione che ha sia guadagnato meno punti in partite casalinghe in questo campionato (cinque) sia quella che ha segnato meno gol in gare interne (cinque).

-Nei maggiori cinque campionati europei, nel 2023, solo l’Almería (24) ha perso più partite dell’Empoli (20) – in particolare i toscani solamente in un altro anno solare avevano perso così tante gare di Serie A (20 nel 2016).

-L’Empoli è la squadra che ha mancato l’appuntamento con il gol in più partite diverse in Serie A nell’anno solare 2023 (18)

-Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (1N, 1P), i rossoneri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di campionato.

-Il Milan non vince da quattro trasferte di campionato (3N, 1P) e non fa peggio da una serie di sei gare esterne senza successi, registrata nel 2017 con Vincenzo Montella in panchina (4N, 2P).

TIPS: MILAN @1.65

TORINO-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

STATISTICHE

-Il Torino ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A disputate contro il Napoli, realizzando un solo gol. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte contro il Torino in Serie A.

-Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1N).

-Il Napoli ha perso le ultime due trasferte di Serie A.

-Il Torino è, insieme all’Inter, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito un gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in generale i granata hanno concesso quattro reti nelle prime frazioni, solamente i nerazzurri (tre) hanno fatto meglio nella Serie A 2023/24.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

UDINESE-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

STATISTICHE

-Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio.

-L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei: 18 segni X per i bianconeri, almeno due più di ogni altra squadra nel periodo.

-La Lazio ha vinto le ultime due partite, realizzando un totale di cinque gol, una rete in più di quelle segnate nei sette incontri precedenti in Serie A.

-Da una parte l’Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato di Serie A (sei), dall’altra solo la Juventus (zero) ne ha concessi meno della Lazio (uno, proprio nell’ultimo turno).

TIPS: PAREGGIO @3.40

SALERNITANA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra contro cui la Salernitana ha mancato più volte l’appuntamento con il gol in Serie A (sei); inoltre, in otto sfide contro i bianconeri i campani hanno realizzato solamente tre reti, subendone in totale 14.

-La Salernitana ha realizzato un gol in quattro sfide casalinghe contro la Juventus; la media di 0.25 reti a partita contro una singola avversaria è la peggiore per i campani in gare interne in Serie A.

-La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 13 match di Serie A (10V, 3N).

-Si sfidano la seconda squadra di questa Serie A per clean sheet collezionati (la Juventus con 10, meno solo dell’Inter a 12) e una delle ultime due per gare con la porta inviolata (la Salernitana, una, più solamente del Sassuolo).

-Questa sarà la sfida tra la squadra che ha subito meno tiri in porta in questa stagione di Serie A (Juventus, 46) e quella che invece ha incassato il maggior numero di conclusioni nello specchio (Salernitana, 103).

TIPS: JUVENTUS @1.40

ROMA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Roma (1N, 2P).

-Dopo aver vinto otto partite casalinghe consecutive contro l’Atalanta in Serie A, tra il 2005 e il 2014, la Roma ha ottenuto un solo successo interno contro i bergamaschi dal 2015 in avanti (4N, 4P).

-La Roma ha perso due delle ultime tre partite di campionato, contro Bologna e Juventus.

-Nelle ultime sette partite casalinghe di campionato la Roma ha ottenuto 19 punti e subito solamente tre gol; nel periodo, da metà settembre in avanti, in Serie A solo la Juventus ha conquistato più punti (22, ma in otto gare) e solo il Bologna ha concesso meno reti (una).

-Dopo una serie di tre sconfitte e un pareggio, l’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (una sconfitta).

-L’Atalanta ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A e non rimane a secco di gol per tre gare esterne da marzo 2022; inoltre i bergamaschi non subiscono tre sconfitte di fila fuori casa da novembre 2017.

-In questo campionato di Serie A nessuna squadra ha colpito più legni di Atalanta e Roma (10 ciascuna); in particolare i giallorossi ne hanno colpito uno in entrambe le ultime due partite disputate in campionato, contro Juventus e Napoli, mentre i bergamaschi due nell’ultimo turno, contro il Lecce.

TIPS: PAREGGIO @3.20

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB