Quote e risultati Serie A 19a giornata. Continua il testa a testa per lo scudetto tra Inter e Juventus, con i nerazzurri campioni d’inverno, ma non mancano le polemiche sugli arbitraggi. Intanto continua la crisi del Napoli, con Mazzarri a rischio, anche se la Supercoppa potrebbe rilanciare i partenopei. Intanto si pensa al prossimo turno dal 13 gennaio, col big match Milan-Roma.

Quote e risultati Serie A 19a giornata: Inter campione d’Inverno ma con polemica

Tante polemiche sugli arbitraggi e sui nerazzurri, ma intanto l’Inter è campione d’inverno, anche se si fa sempre più appassionante il testa a testa tra Inter e Juventus per la vetta della Serie A, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto di misura, e negli ultimi minuti, nell’ultima giornata del girone di andata.

Secondo gli esperti di Planetwin365, i nerazzurri, che si sono quindi aggiudicati il “titolo” di campioni d’inverno, rimangono i favoriti in quota per lo scudetto @1,28, ma i bianconeri fanno un consistente passo avanti: il trionfo degli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, si gioca ora @4,33, in discesa rispetto alla scorsa settimana, quando si attestava intorno a 4,75 volte la posta.

Se il duello a distanza si fa sempre più intrigante, sale l’attesa per il confronto sul campo: ecco, quindi, che su AdmiralBet si pensa già a Inter-Juventus del 4 febbraio, appuntamento chiave per la corsa scudetto. Dopo l’1-1 dell’andata allo Stadium, per il match di San Siro i nerazzurri appaiono come favoriti, ma con quota alta, pari @2,10, mentre per il segno «2» si sale @3,50; con un pareggio @3,25 da non escludere.

Quote e risultati Serie A 19a giornata: Crisi Napoli, Mazzarri sulla graticola

Una vittoria nelle ultime sette partite e nono posto in classifica, con tanto di contestazione furente da parte della tifoseria. Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non sembra aver portato gli effetti sperati, tanto che su AdmiralBet la quota del suo esonero è crollata a @1,45.

La sconfitta di Torino per 3-0 ha lasciato pesanti strascichi, complicando ancora di più la rincorsa al quarto posto, lontano ora cinque punti. Gli esperti di Sisal iniziano a dubitare sulla possibile qualificazione alla prossima Champions League e propongono @4 il piazzamento dei partenopei nella Top 4. La quota scudetto, fissata 3,25 ad inizio stagione, è salita addirittura @500.

Fuori anche dalla Coppia Italia, l’unico trofeo alla portata sembra la Supercoppa Italiana, che potrebbe risollevare stagione e animi. La vittoria degli azzurri è in lavagna @4, seconda solo all’ipotesi Inter, offerta @2.

Statistiche e Betting Trend campionato di calcio italiano

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto ben 7 partite da Gol/Gol e anche 6 Over, quindi è stato un turno con molte reti. Solo 3 vittorie per le squadre di casa invece, con 4 affermazioni in trasferta e 3 pareggi. Vediamo ora l’aggiornamento dei principali trend di questo campionato di Serie A.

Prossimo turno: big match Milan-Roma

Vediamo le prime quote e le prime preferenze nelle scommesse sulla 20° giornata di Serie A in campo da sabato 13 gennaio con 4 partite, una giornata chiusa dal derby lombardo tra Monza-Inter, con i nerazzurri offerti @1.52 di quota e appoggiati dal 62% degli scommettitori, anche se sarà una trasferta non così semplice.

La sfida più attesa è Milan-Roma, delicato big match che i giallorossi giocheranno senza Mourinho in panchina, visto che il tecnico portoghese si è preso l’ennesima espulsione lo scorso turno. Le squadre saranno in campo domenica sera da San Siro, con i rossoneri favoriti @2.15 sulla Roma @3.42 (pareggio @3.30). Le prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno nettamente sul Milan vincente al 44%, mentre il 28% punta sul successo degli ospiti.

Il turno spezzatino non sarà chiuso dal posticipo del lunedì, Atalanta-Frosinone, ma si giocherà fino a martedì sera con Juventus-Sassuolo. I bianconeri hanno una quota @1.35 per la vittoria e quasi il 70% delle preferenze (con i neroverdi fermi al 12%).

