Per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 15 si gioca il match tra i padroni di casa del Genoa e la squadra ospite del Torino. Pronostico Genoa-Torino di Serie A, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa arriva a questa partita casalinga di Serie A, al dodicesimo posto in classifica con 21 punti, a pari merito con il Lecce, e con una striscia di 4 risultati utili consecutivi. Nell’ultimo turno giocato è arrivato un prezioso pareggio per 1 a 1 in trasferta a Bologna.

Il Torino di Mister Ivan Juric, arriva in Liguria, forte dei 27 punti conquistati e del decimo posto in classifica. I granata sono reduci dalla pesante vittoria ottenuta in casa per 3 a 0 contro i Campioni d’Italia in carica del Napoli.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vederla in TV

Genoa-Torino, sarà trasmessa in diretta su Danz sabato 13 gennaio, dalle ore 15.00.

Quote Scommesse per Genoa-Torino

Le quote offerte dai principali bookmaker italiani, prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 2.90 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio è giocato a quota 2.90, la vittoria esterna pagata a quota 2.70.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita non facile da defricare questa tra Genoa e Torino. Il Genoa è in buon momento di forma e in casa è riuscita a fermare sia la Juventus che l’Inter costringendole ad un pareggio. Il Torino viene dalla bella prova interna contro il Napoli e un pareggio potrebbe accontententa

Pronostico: X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 500€ di Bonus Sport + 250€ di PlayBonus Slot + 1.000 Golden Points

Il bonus benvenuto di Goldbet offre500€ di Bonus Sport + 250€ di PlayBonus Slot + 1.000 Golden Points. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione