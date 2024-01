Sabato 13 gennaio 2024, alle ore 15, per la ventesima giornata di Serie A, è in programma in derby campano tra i campioni d’italia in carica del Napoli e il fanalino di coda della Salernitana. Napoli-Salernitana, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questo derby campano contro la Salernitana, dopo la pesante sconfitta subita in trasferta a Torino per 3 a 0 e solo al nono posto in classifica con 28 punti. Nelle ultime 5 partite giocate, gli azzurri hanno raccolto solo 4 punti, con 1 vittoria, 1 pareggio e ben 3 sconfitte.

La Salernitana arriva a Napoli, ultima in classifica in Serie A, con 12 punti, uno in meno dell’Empoli fermo a 12 e a meno due dal Verona a quota 13. Gli uomini allenati da Filippo Inzaghi vengono dalla sconfitta interna per 2 a 1 contro la Juventus, che ha interrotto una mini serie di 2 risultati utili.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Bohinen, Martegani; Tchaouna, Candreva; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Dove vederla in TV

Napoli-Salernitana, sarà trasmessa in diretta su Danz sabato 13 gennaio, dalle ore 15.00.

Quote Scommesse per Napoli-Salernitana

La vittoria del Napoli è ampiamente favorita dalle quote offerte dalle principali case di scommessa. Segno 1 offerto a quota 1.31 su Goldbet e a quota 1.33 su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.50, la vittoria esterna proposta a quota 8.80.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Napoli parte ampiamente favorito per la vittoria di questa partita, ma attenzione al pessimo stato di forma degli azzurri e invece dal buon momento di forma della Salernitana. La quota per la vittoria interna è troppo bassa e preferiamo optare sulla possibilità che entrambe le squadre segnino almeno una rete.

Pronostico GOL SI offerto a quota 1.90 sia su Admiralbet che su Netbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1