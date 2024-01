Per la ventesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 18 , è in programma una match molto importante in chiave salvezza, tra Verona ed Empoli. Pronostico Verona-Empoli, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, arriva a questo match salvezza contro l’Empoli, al terzultimo posto in classifica in Serie A con 14 punti, a meno un punto dal Cagliari al momento salvo. Gli uomini di Mister Marco Baroni, sono reduci dalla contestatissima partita persa 2 a 1 a Milano, contro l’Inter.

La formazione ospite dell’Empoli, arriva a Verona, penultima in classifica con 13 punti, a meno 1 dal Verona, e con un punto di vantaggio sulla Salernitana fanalino di coda. Nelle ultime 5 partite giocate, sono arrivati solo 2 punti, con due pareggi e tre sconfitte, l’ultima subita in casa per 3 a 0 contro il Milan.

Probabili Formazioni-Verona-Empoli

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Mboula; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.

Empoli (4-3-3): Caprile; Cacace, Luperto, Walukiewicz, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Dove vederla in TV

Verona-Empoli, sarà trasmessa in diretta su Danz sabato 13 gennaio, dalle ore 18.00.

Quote Scommesse per Verona-Empoli

La squadra di casa del Verona è leggermente favorita per la vittoria, secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 2.10 sia su Admiralbet che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.25, il colpo in trasferta pagato a quota 3.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto equilibrata in chiave salvezza questa tra Verona ed Empoli. Il Verona può far valere il fattore campo, ma l’Empoli non parte batturo. Il pareggio potrebbe non accontentare nessuna delle due squadre, ma per noi potrebbe essere opzione giusta.

Pronostico Combo: X più GOL SI offerto a quota 4.50 sia su Netbet che su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 0-0

