Per la ventesima giornata di Serie A, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 12.30, la Lazio ospita allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra salentina del Lecce. Pronostico Lazio-Lecce, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Lazio, arriva a questo match casalingo di Serie A, sesta in classifica con 30 punti a pari merito con l’Atalanta e in piena corsa pe run posto in Europa la prossima stagione.

Gli uomini allenata da Maurizio Sarri, vengono da tre vittorie consecutive, l’ultima ottentuta in trasferta a Udine per 2 a 1.

Il Lecce arriva a Roma, al docicesimo posto in classifica con 21 punti, a pari merito con il Genoa. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, i salentini hanno raccolto 5 punti, con una vittoria, due sconfitte e il pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari 1 a 1.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Dove vederla in TV

Lazio-Lecce, sarà trasmessa in diretta su Danz e Sky, domenica 14 gennaio, dalle ore 12.30.

Quote Scommesse per Lazio-Lecce

Per i bookmaker, è la Lazio la squadra ampiamente favorita per la vittoria. Segno 1 bancato vincente a quota 1.65 sia su Betway che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria esterna inserita nella lavagna quote a 5.75.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Lazio è in un buon momento di forma e viene da tre vittorie consecutive in campionaro, e in Coppa Italia ha vinto il derby contro la Roma per 1 a 0. Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite giocate.

Pronostico: Combo 1+ Over 1.5 offerto a quota 2.10 su Goldbet e su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

