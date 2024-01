Domenica 14 gennaio 2024, per la ventesima giornata di campionato, il Cagliari di Claudio Ranieri, ospita allo stadio Unipol Domus la formazione emiliana del Bologna. Cagliari-Bologna, pronostico, statistiche e risultato finale per questa partita di Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Cagliari, arrivano a questa partita casalinga, al diciasettesimo posto in classifica con 15 punti, attualmente l’ultima squadra salva dalla retrocessione in Serie B.

I sardi, sono reduci da due pareggi consecutivi, in casa 0 a 0 contro l’Empoli e 1 a 1 in trasferta a Lecce.

Il Bologna di Mister Thiago Motta, sta disputando un grandissimo campionato e dopo 19 giornate giocate, la squadra è quinta in classifica con 32 punti, in pena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Nelle ultime due giornate giocate però è arrivato un solo punto, ottenuto con il pareggio casalingo 1 a 1 contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vederla in TV

Cagliari-Bologna, sarà trasmessa in diretta su Danz, domenica 14 gennaio, dalle ore 15.00.

Quote Scommesse per Cagliari-Bologna

Partita super equilibrata nelle quote offerte dalle principali casa di scommessa, questa tra Cagliari e Bologna. La vittoria interna è giocata a quota 3 su Betway e a quota 3.05 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria esterna proposta a quota 2.50

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita difficile da pronosticare questa tra Cagliari e Bologna. I padroni di casa hanno raccolto buona parte dei punti in casa, dove i rossoblù sono una squadra ostica da affrontare. Il Bologna tranne lo scivolone di Udine, è sempre andata molto bene nei match in trasferta.

Pronostico X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1