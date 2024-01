La Fiorentina ospita domenica 14 gennaio 2024, allo stadio Franchi di Firenze, la squadra friulana dell’Udinese, per una partita valida per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostico Fiorentina-Udinese di Serie A, guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina stà dispuntando un grandissimo campionato di Serie A. La squadra viola infatti è quarta in classifica con 33 punti e al momento in piena zona Champions League.

Nelle ultime 5 partite giocate, sono arrivati 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e della sconfitta subita a Sassuolo per 1 a 0.

La formazione ospite dell’Udinese, di punti in classifica ne ha raccolti solo 17 dopo diciannove giornate di campionato giocate, ed è in piena lotta per non retrocedere, Nell’ultimo turno giocato, è arriva la sconftta interna subita dalla Lazio per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Udinese, sarà trasmessa in diretta su Danz domenica 13 gennaio, dalle ore 18.00.

Quote Scommesse per Fiorentina-Udinese

La Fiorentina è la squadra favorita per questo match, secondo le quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 bancato vincente a quota 1.65 su AdmiralBet e a quota 1.66 su Betway, il pareggio bancato a quota 3.75, la vittoria esterna proposta a quota 5.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Fiorentina è una squadra solida e deve riscattare la sconfitta subita nello scorso turno contro il Sassuolo. L’Udinese firmerebbe per portare a casa un punto da questa trasferta in Toscana.

Pronostico: 1 + Over 1.5 offerto a quota 2.10 su Goldbet e a quota 2.15 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

