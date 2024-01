Pronostici Serie A 2023-24 20a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click con i match in programma dal 13 al 16 gennaio 2024.

Pronostici Serie A 2023-24 20a giornata: le partite del sabato

GENOA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite di Serie A giocate contro il Torino; due pareggi e ben otto sconfitte, compresa la più recente dello scorso settembre completano il parziale.

-Il Genoa ha pareggiato tre delle ultime quattro partite (1V) di campionato.

-Il Torino non segna in trasferta da tre match di fila.

-Il Genoa è la squadra che ha perso più punti con gol subiti negli ultimi 10 minuti di gioco in questo campionato: ben 11. Il Torino è, con l’Inter, soltanto una delle due squadre che non hanno ancora subito reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato. In percentuale meno reti nei primi tempi (22%, 4/18).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.20

NAPOLI-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi F.

STATISTICHE

-La Salernitana non ha vinto nessuna delle sette partite giocate in Serie A contro il Napoli: tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale. In particolare il Napoli non ha perso alcuna delle 14 gare casalinghe giocate contro la Salernitana in tutte le competizioni: nove vittorie e cinque pareggi.

-Il Napoli non ha trovato il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A e per la prima volta nella storia del campionato una squadra Campione d’Italia ha chiuso il girone di andata del torneo successivo con un distacco di almeno 20 punti dalla prima in classifica.

-Il Napoli ha perso quattro delle prime nove gare casalinghe (3V, 2N) in questo campionato, la Salernitana ha vinto l’ultima trasferta di questo campionato.

-Il Napoli ha il miglior rendimento nelle scommesse 1X2 Calci d’angolo mentre la Salernitana ha il 3° peggior rendimento.

TIPS: NAPOLI -3.5 CORNER @1.80

VERONA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. All. Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

STATISTICHE

-Dopo avere perso quattro delle prime otto sfide di Serie A (3V, 1N) contro l’Empoli, il Verona è rimasto imbattuto in tutte le successive cinque nella competizione contro i toscani, vincendone due e pareggiandone tre.

-Nelle 13 sfide tra Verona ed Empoli in Serie A, la squadra azzurra non è mai riuscita a segnare più di un gol a partita.

-Dallo scorso giugno, l’Empoli non ha trovato la rete in 13 delle 20 partite giocate in Serie A, comprese tutte le ultime quattro.

-L’Empoli è la squadra che ha segnato meno gol nelle trasferte di questo campionato: soltanto cinque; sul fronte opposto, invece, il Verona ha realizzato solo nove reti in casa, peggio ha fatto soltanto l’avversaria di giornata (sempre cinque).

-L’Empoli è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei ad aver segnato meno gol in questa stagione: soltanto 10, al pari del Colonia.

TIPS: UNDER 2.5 @1.73

MONZA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Valentin Carboni, Colpani; Mota. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi S.

STATISTICHE

-Il Monza non ha mai vinto nelle cinque partite disputate in casa contro l’Inter in tutte le competizioni, subendo sempre almeno un gol nel parziale (nove in totale).

-L’Inter si è laureata Campione d’inverno in solitaria della Serie A per la 18ª volta nella sua storia; in 10 delle precedenti 17 occasioni (incluse quattro delle ultime cinque), i nerazzurri hanno poi vinto lo Scudetto al termine della stagione.

-Dopo sei risultati utili di fila all’U-Power (2V, 4N), il Monza ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1V).

-L’Inter ha chiuso il girone di andata di questo campionato con una differenza reti di +35 gol (44 segnati e nove subiti); considerando le prime 19 partite giocate di un massimo torneo, soltanto tre squadre hanno registrato una differenza migliore tra reti realizzate e incassate nella storia della Serie A: +36 e +40 la Juventus, rispettivamente nel 1959/60 e 1950/51, +45 la Fiorentina nel 1958/59 e +42 il Torino nel 1947/48.

-Il Monza ha guadagnato soltanto quattro dei suoi 25 punti contro squadre che occupano la parte alta della classifica di questa Serie A.

-L’inter va a segno da 27 partite di fila in Serie A – l’ultima gara a secco di gol risale al 15 aprile 2023, proprio contro il Monza (0-1).

TIPS: INTER @1.52

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite domenicali

LAZIO-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N). La Lazio guidata da Maurizio Sarri non ha vinto nessuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A (1N, 2P). Il Lecce ha però vinto soltanto una delle 16 trasferte disputate contro la Lazio in Serie A.

-La Lazio ha vinto gli ultimi tre match di campionato. Il Lecce è una delle tre formazioni ancora senza successi fuori casa in questo campionato, insieme a Cagliari e Frosinone.

-Il Lecce ha pareggiato nove delle prime 19 gare in una stagione di Serie A per la seconda volta, dopo il 1990/91.

-Da una parte nessuna squadra ha subito più gol del Lecce di testa in questo campionato (sette, al pari del Frosinone), dall’altra la Lazio è quella che ne ha realizzati meno con questo fondamentale (solo uno, Valentín Castellanos contro il Frosinone lo scorso 29 dicembre).

TIPS: PAREGGIO @3.90

CAGLIARI-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. All. Motta

STATISTICHE

-Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A, segnando otto gol nel parziale.

-Il Cagliari ha una striscia aperta di cinque risultati utili consecutivi in casa in Serie A (3V, 2N).

-Il Bologna è una delle tre squadre – con Betis Siviglia e Mainz – che ha pareggiato più partite in trasferta nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (sei pareggi in nove sfide fuori casa per la formazione di Motta).

-Cagliari (6) e Bologna (5) sono due delle quattro squadre – con Roma (7) e Atalanta (5) – che hanno segnato più gol nei minuti finali di gara di questo campionato (dal 86’ minuto in poi). Il match d’andata tra queste due squadre è stato deciso da un gol di Giovanni Fabbian all’89° minuto.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

FIORENTINA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto le ultime due gare di campionato contro l’Udinese con il punteggio di 2-0. In otto delle ultime nove sfide di Serie A tra Fiorentina e Udinese, almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol.

-La Fiorentina ha vinto in 14 delle ultime 15 gare casalinghe di Serie A contro l’Udinese (1P).

-La Fiorentina ha vinto nelle ultime quattro partite interne di campionato e nelle ultime tre non ha subito alcun gol.

-L’Udinese ha perso nell’ultimo match di campionato contro la Lazio.

TIPS: GOL NO @1.83

MILAN-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Cristante, Mancini; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho (squalificato)

STATISTICHE

-È dal 27 ottobre 2019 che la Roma non trova la vittoria contro il Milan in Serie A: da allora in otto gare di campionato cinque successi rossoneri e tre pareggi.

-In tutte le ultime sette gare di Serie A tra Milan e Roma, entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol (25 reti in totale, 3.6 di media a incontro).

-Nelle ultime sette giornate di campionato, il Milan ha ottenuto 16 punti (5V, 1N, 1P), registrando anche quattro clean sheets: in questo arco temporale solamente Inter e Juventus (17 ciascuna) hanno guadagnato più punti dei rossoneri in Serie A.

-La Roma ha perso (senza segnare alcun gol) nelle ultime due trasferte di Serie A.

-Da quando allena Josè Mourinho, la Roma ha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20ª giornata del torneo 2021/22 e ko con il Napoli al Maradona nella 20ª giornata del torneo 2022/23.

-Olivier Giroud – a segno nel match d’andata su calcio di rigore – è a quota nove gol in questo torneo e potrebbe andare in doppia cifra di reti per il terzo campionato di Serie A di fila.

-Romelu Lukaku è andato a segno in ognuna delle quattro gare giocate da titolare contro il Milan in Serie A (nelle ultime due non ha trovato il gol, ma è partito dalla panchina); il belga ha chiuso questo girone d’andata con otto reti segnate in 16 presenze.

-Sulla linea di 9.5 Corner il Milan è O/U 8-11 mentre la Roma è una delle migliori squadre da Under in queste scommesse sui calci d’angolo (O/U 6-13).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: i posticipi di lunedì e martedì

ATALANTA-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro sfide contro il Frosinone in Serie A, l’Atalanta ha perso proprio nello scontro più recente (il match d’andata di questo campionato).

-Nei due precedenti nel massimo campionato a Bergamo tra queste due squadre, due successi bergamaschi e due clean sheets.

-L’Atalanta in casa arriva da tre successi consecutivi; i bergamaschi hanno conquistato 19 dei loro 30 punti finora proprio in match interni al Gewiss Stadium.

-Il Frosinone è una delle tre squadre ancora a secco di vittorie in trasferta in questo campionato (insieme a Cagliari e Lecce) ed è anche la squadra che ha conquistato meno punti lontano da casa (solo due in nove gare) in questa Serie A. La squadra ciociara ha una striscia negativa record aperta di sette sconfitte di fila in trasferta nel massimo torneo.

-Da inizio dicembre il Frosinone ha raccolto appena un punto in campionato (1N, 5P) in sei gare, meno di qualsiasi altra formazione in Serie A; in questo parziale la formazione di Di Francesco ha anche subito 13 reti (record negativo condiviso con la Salernitana).

-L’Atalanta ha subito solo 21 reti in questo campionato finora: era dalla stagione 2000/01 che i nerazzurri non incassavano così pochi gol dopo le prime 19 giornate di una stagione di Serie A (16 in quel caso).

TIPS: ATALANTA @1.36

JUVENTUS-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A (2P), incluse le ultime due in ordine di tempo.

-La Juventus ha vinto otto delle 10 sfide casalinghe di campionato contro il Sassuolo, collezionando nel parziale un pareggio e una sconfitta. I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match allo Stadium contro i neroverdi.

-Dopo il ko nel match d’andata, la Juventus non ha più perso in campionato e ha collezionato 11 vittorie e tre pareggi in 14 giornate, registrando il miglior andamento in Serie A (36 punti conquistati, tre più dell’Inter).

-Sassuolo ammazza grand, ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina, nell’ultimo turno).

-La prossima sarà la partita numero 400 del Sassuolo in Serie A e anche la 400° panchina di Massimiliano Allegri (passato anche dai neroverdi).

-Dusan Vlahovic ha sempre trovato il gol nelle tre partite casalinghe disputate contro il Sassuolo in Serie A: due con la Fiorentina all’Artemio Franchi e una doppietta nella sua unica sfida all’Allianz in bianconero contro i neroverdi (3-0 il 15 agosto 2022).

TIPS: VLAHOVIC MARCATORE @2.30

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB