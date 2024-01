Il posticipo della ventesima giornata di calcio in Serie A, è in programma questa sera alle ore 20.45, allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, tra i padroni di casa dell’Atalanta e la squadra ospite del Frosinone. Pronostico Atalanta-Frosinone, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Atalanta, arriva a questa partita di Serie A, ottava in classifica con 30 punti, ma con un successo nella gara di questa sera, i bergamaschi aggancerebbero la Lazio al quinto posto con 33 punti, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Il Frosinone, allenato dal tecnico Eusebio Di Francesco, dopo un grande inizio di stagione, deve ora iniziare a guardarsi le spalle, perchè la zona salvezza è sempre più vicina, I ciociari, sono fermi a 19 punti, soli 2 in più del Verona la momento retrocesso, e sono reduci da 4 sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa per 3 a 2 contro il Monza.

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; , Okoli, Romagnoli, Bonifazi, Lirola; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.

Dove vederla in TV

Atalanta-Frosinone, sarà trasmessa in diretta su Danz, lunedì 15 gennaio, dalle ore 20.45.

Quote Scommesse per Atalanta-Frosinone

Le quote offerte dai principali bookmaker, premiamo la vittoria interna dei bergamaschi. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40 su Snai e Betway, il pareggio giocato a quota 4.80, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 7.80.

Pronostico per questa partita di Serie A

Atalanta nettamente favorita in questa partita interna contro il Frosinone,. Vincendo i neroazzurri si avvicinerebbero alla zona Champions League. Il Frosinone sembra un lontano parente, della bella squadra di inizio stagione.

Pronostico 1+ Over 2.5, offerto a quota 2 su AdmiralBet e a quota 2.10 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: 500€ di Bonus Sport + 250€ di PlayBonus Slot + 1.000 Golden Points

Il bonus benvenuto di Goldbet offre500€ di Bonus Sport + 250€ di PlayBonus Slot + 1.000 Golden Points. 4.5 Visita il Sito Recensione