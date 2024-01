Pronostico Juventus-Sassuolo 16 gennaio 2024. Un lungo turno di campionato, una 20° giornata di Serie A che si concluderà solo martedì con il posticipo allo Stadium di Torino dove i bianconeri ospitano i neroverdi che sono stati una bestia nera per la squadra di Allegri negli ultimi anni.

Pronostico Juventus-Sassuolo 16 gennaio 2024: probabili formazioni

Vediamo le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, posticipo che martedì sera allo Stadium chiude una lunga 20° giornata di Serie A.

Allegri senza gli squalificati Gatti e McKennie. Giocano Rugani e Miretti, anche se c’è qualche chance per Nicolussi Caviglia. Davanti Chiesa dovrebbe recuperare: potrebbe partire lui in coppia con Vlahovic.

Dionisi schiera un Sassuolo molto simile a quello visto con la Fiorentina. Berardi, Thorstvedt, Laurienté agiscono dietro Pinamonti. Toljan ko: ne avrá per un mese.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Gatti, McKennie

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli, Kean, Chiesa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: —

Indisponibili: Obiang, Vina, Racic, Defrel, Toljan

Pronostico Juventus-Sassuolo 16 gennaio 2024: statistiche

-Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A (2P), incluse le ultime due in ordine di tempo.

-La Juventus ha vinto otto delle 10 sfide casalinghe di campionato contro il Sassuolo, collezionando nel parziale un pareggio e una sconfitta. I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match allo Stadium contro i neroverdi.

-Dopo il ko nel match d’andata, la Juventus non ha più perso in campionato e ha collezionato 11 vittorie e tre pareggi in 14 giornate, registrando il miglior andamento in Serie A (36 punti conquistati, tre più dell’Inter).

-Sassuolo ammazza grand, ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina, nell’ultimo turno).

-La prossima sarà la partita numero 400 del Sassuolo in Serie A e anche la 400° panchina di Massimiliano Allegri (passato anche dai neroverdi).

Pronostico Juventus-Sassuolo 16 gennaio 2024: le migliori quote

La quarta vittoria di fila della squadra di Allegri si gioca @1,38, mentre il colpo esterno degli emiliani, che all’andata si imposero 4-2, è offerto @8. Il pareggio, che manca dal luglio del 2020, è in lavagna @4,60. Proprio dalla pesante sconfitta al Mapei Stadium, la Juventus ha cambiato marcia, inanellando undici vittorie e tre pareggi. Dall’altro lato, nello scorso week-end, il Sassuolo ha ritrovato i tre punti dopo sei partite. In perfetto equilibrio a 1,85 le quote di Goal e No Goal, mentre l’Over è in vantaggio a 1,65 sull’Under, proposto a 2,20.

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida che chiude la 20° giornata di campionato.

Le nostre scommesse su Juve-Sassuolo

I neroverdi non sono certo noti per la loro difesa, che prima del 1-0 sulla Fiorentina aveva subito gol per una lunga striscia di partite. Allo Stadium almeno una rete per la Juve ce l’aspettiamo, e l’indiziato numero uno potrebbe essere VLAHOVIC MARCATORE @2.30, con Chiesa che dovrebbe tornare a disposizione, ma non è al meglio.

Spazio allora a Dusan Vlahovic che ha sempre trovato il gol nelle tre partite casalinghe disputate contro il Sassuolo in Serie A: due con la Fiorentina all’Artemio Franchi e una doppietta nella sua unica sfida all’Allianz in bianconero contro i neroverdi (3-0 il 15 agosto 2022).