Esonero Roma Mourinho. L’allenatore portoghese della Roma era criticato e sulla graticola da settimane, ma nelle ultime ore le cose sono precipitate e la dirigenza giallorossa ha deciso di esonerarlo. Squadra affidata a Daniele De Rossi, vediamo come hanno reagito i bookmakers a questa notizia, con le quote sulla Roma aggiornate.

Esonero Roma Mourinho: i giallorossi cambiano in panchina

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi giallorossi: la Roma ha esonerato Josè Mourinho e il suo staff con effetto immediato. Fatale per il tecnico portoghese la sconfitta di San Siro contro il Milan.

Ecco il comunicato ufficiale della Roma: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin – Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve“.

Il tecnico portoghese ha ricevuto il benservito due giorni dopo la sconfitta contro il Milan, che ha fatto precipitare la Roma al nono posto in campionato, a 22 punti dall’Inter capolista e a -5 dalla Fiorentina quarta. Roma eliminata dalla Coppa Italia per mano della Lazio e costretta ai playoff di Europa League contro il Feyenoord. La media punti di Mourinho è di 1,614 in 96 partite di Serie A, che lo colloca al 16° posto della classifica all time dei tecnici giallorossi. Mou lascia la Roma dopo 138 partite, di cui 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte.

Esonero Roma Mourinho: pronto De Rossi

La tifoseria attende lo sbarco a Trigoria di Daniele De Rossi, c’è la possibilità anche della soluzione interna (Bruno Conti o Alberto De Rossi), ma potrebbe arrivare anche un colpo a sorpresa. Arrivato nell’estate del 2021, Mourinho se ne va senza chiudere il mandato triennale, con una Conference League vinta, una Europa League persa in finale e un andamento in campionato sempre assai deludente (due sesti posti nelle precedenti stagioni).

Tutte le quote sulla Roma dopo l’esonero di Mou

I bookmakers sono ottimisti sulla Roma di De Rossi, un successo della Roma post-Mourinho in tutte le prossime tre partite di campionato vale @3,50 la posta su Snai. Si comincia dalla sfida dell’Olimpico con il Verona, dove i tre punti si giocano @1,48 su Unibet. Attenzione anche alla corsa giallorossa per l’Europa League, sfumata in finale pochi mesi fa: la rivincita capitolina è offerta @17.

La soluzione De Rossi è l’ideale per il prosieguo della stagione, mentre il futuro a lungo termine rimane un incognita. Tanti, infatti, i nomi del possibile tecnico della Roma dall’estate in poi: gli analisti Sisal hanno quotato il nome di Antonio Conte @5, seguito da Thiago Motta e Francesco Farioli, proposti entrambi @6. Più complicate le piste che portano a Raffaele Palladino, proposto @20, e Vincenzo Italiano @25.

