L’Udinese ospita sabato 20 gennaio 2024, alle ore 20.45, allo stadio Friuli di Udine, il Milna, per un match valido per la ventunesi giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostico Udinese-Milan, risultato finale e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Udinese, arriva a questa partita casalinga di Serie A, con 18 punti in classifica, a pari merito con il Cagliari, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Verona. I bianconeri sono reduci dal buon pareggio esterno 2 a 2 di Firenze.

Il Milan si presenta in Friuli, terzo in classifica con 42 punti, a meno dalla capolista Inter, e con 8 punti di vantaggio sullla Fiorentina quarta. Gli uomini allenati da Stefano Pioli, vengono da un tris di vittorie, l’ultima ottenuta in casa per 3 a 1 contro la Roma.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vederla in TV

Udinese-Milan, sarà trasmessa in diretta su Danz e Sky, sabato 20 gennaio, dalle ore 20.45.

Quote Scommesse per Udinese-Milan

Le quote offerte dalle case di scommessa, vedono favorita la vittoria esterna del Milan. Segno 1 bancato vincente a quota 4.05 su Snai e a quota 4.10 su Betway, il pareggio bancato a quota 3.80, la vittoria dei rossoneri giocata a quota 1.85

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan parte favorito per la vittoria, visto il buon stato di forma della squadra e i 13 punti raccolti nelle ultime 5 giornate giocate. Ma attenzione che anche l’Udinese è in forma, ha perso solo in casa contro la Lazio nelle ultime 5 partite giocate e viene dal buon pareggio di Firenze.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.80 su Sisal e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1