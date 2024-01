E’ un vero scontro salvezza, quello in programma domenica 21 gennaio 2024, alle ore 12.30, tra Frosinone e Cagliari, valido per la ventunesima giornata di calcio in Serie A. Pronostico Frosinone-Cagliari di Serie A, scommesse, quote e consigli.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone dopo una parima parte di stagione giocata alla grande, ora è fermo a 19 punti in classifica, con soli 2 punti di vantaggio sul Verona, ora ultima squadra retrocessa in Serie B. I ciociari vengono da 5 sconfitte consecutive, l’ultima pesante, subita per 5 a 0 a Bergamo.

Il Cagliari di Claudio Ranieri, di punti in classifica in Serie A ne ha raccolti 18 e viene da una striscia di 3 risultati utili consecutivi, con 2 pareggi e la vittoria ottenuta in casa contro il Bologna per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Petagna, Pavoletti. All. Ranieri.

Dove vederla in TV

Frosinone-Cagliari, sarà trasmessa in diretta su Danz e Sky, domenica 21 gennaio, dalle ore 12.30.

Quote Scommesse per Frosinone-Cagliari

Partita molto equilibrata nella quote offerte dai bookmaker questa tra Frosinone e Cagliari. Segno 1 giocato vincente a quota 2.35 su Snai e a quota 2.40 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria ospite bancata a quota 2.90.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Frosinone deve smuovere la classifica ferma da molte giornate, il Cagliari potrebbe anche accontentarsi di un punto.

Pronostico: X a quota 3.40 sia su Sisal che su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1

