Per il ventunesimo turno del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 15, allo stadio Carlo Castellani, i padroni di casa dell’Empoli, ospitano la formazione brianzola del Monza. Empoli-Monza, pronostico, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Empoli, arrivano a questa partita interna valida per la ventunesima giornata di Serie A, penultimi in classifica con 13 punti, a meno 5 dalla quota salvezza, ora occupata da Cagliari e Udinese.

Nelle ultime 5 partite giocate è arrivato un solo punto, con 4 sconfitte e il pareggio esterno 0 a 0 di Cagliari.

Il Monza, di Raffaele Palladino, arriva in Toscana, con 25 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte e viene dalla brutta batosta subita nell’ultimo turno gioctato in casa contro la capolista Inter, per 5 a 1

Le probabili formazioni di Empoli-Monza

EMPOLI: Caprile, Cacace, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Maleh. Grassi, Marin, Baldanzi, Gyasi, Cambiaghi. All.Davide Nicola.

MONZA: Sorrentino, Caldirola, D’Ambrosio, Gagliardini, Ciurria, Kyriakopoulos, Pessina, Bondo, Colpani, Valentin Carboni, Mota Carvalho. All.Stefano Citterio (Palladino squalificato)

Dove vederla in TV

Empoli-Monza, sarà trasmessa in diretta su Danz, domenica 21 gennaio, dalle ore 15.00

Quote Scommesse per Empoli-Monza

Partita molto incerta nelle quote offerte dalle principali case di scommessa, questa tra Empoli e Monza. La vittoria interna è giocata a quota 2.80 su Betway e a quota 2.83 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.25, la vittoria ospite giocata a quota 2.55.

Pronostico per questa partita di Serie A

La squadra di casa dell’Empoli deve smuovere la classifica per rilanciare la sua corsa alla salvezza, al Monza potrebbe andare bene anche un punto.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.80 su Snai e a quota 1.82 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1

