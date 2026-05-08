Pronostico Torino-Sassuolo: analisi e scommesse sull’anticipo della 36° giornata di Serie A del 08-05-2026

Pronostico Torino-Sassuolo 8 maggio 2026
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8 Maggio 2026

La 36° giornata di Serie A si aprirà in Piemonte con l’anticipo di venerdì sera con lo scontro tra due squadre tranquille a centro classifica. Il Torino non vince da 3 giornate mentre il Sassuolo è imbattuto nello stesso arco di tempo, con 2 successi (compreso l’ultimo contro il Milan) e un pareggio in questo arco di tempo. Pronostico Torino-Sassuolo 8 maggio 2026.

Pronostico Torino-Sassuolo 8 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Sassuolo match valido per la 36° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo il successo nella gara di andata (1-0, 21 dicembre 2025), il Torino potrebbe battere il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A. Il Sassuolo è rimasto senza segnare nella gara di andata contro il Torino e solo una volta in Serie A ha mancato la rete per due match di fila contro i granata, quando rimase a secco in entrambe le sfide stagionali del 2013/14. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte contro il Torino in Serie A (1V, 1N).

Il Torino non ha trovato la rete in due delle ultime tre gare in Serie A, dopo che nelle precedenti sei sfide nella gestione Roberto D’Aversa era sempre andato a segno.

Con un punto il Sassuolo raggiungerebbe quota 50 in una stagione di Serie A per la quinta volta, la prima dal 2021/22 (quando chiuse con esattamente 50 punti). Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare (vs Fiorentina e Milan). 

Pronostico Torino-Sassuolo 8 maggio 2026

Pronostico Torino-Sassuolo 8 maggio 2026

Probabili Formazioni Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D’Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Sassuolo?

Torino-Sassuolo, venerdì 8 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Torino-Sassuolo
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.453.203.00
2.453.103.10
2.453.152.95
2.453.203.00
2.453.153.05

Le nostre scommesse su Torino-Sassuolo

Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato (18) ed è seguito in questa graduatoria proprio dal Torino, che ne ha subite 17; in generale, i granata sono la formazione con più gol incassati nei primi tempi (28).

PRONOSTICO: OVER 0.5 GOL 1° TEMPO @1.40

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 0-2.

Giovanni Simeone ha trovato la rete in ciascuna delle ultime quattro presenze casalinghe in Serie A e solo un giocatore è arrivato a cinque gare interne di fila a segno con la maglia del Torino in un singolo massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria: Marco Ferrante nel 2000.

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

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