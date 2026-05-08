Pronostico Milan-Atalanta: analisi e FREE PICK sul big match della 36° giornata di Serie A del 10 maggio 2026

Pronostico Milan-Atalanta 10 maggio 2026
Pronostici Serie A
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8 Maggio 2026

Domenica sera a San Siro si gioca il big match più interessante della 36° giornata di Serie A, e proprio su questa sfida si concentra la nostra free pick selezionata, quando i rossoneri in calo ospiteranno una Dea che a sua volta non vince da 4 turni di campionato ed è uscita dalla top-6 che vale l’Europa. Pronostico Milan-Atalanta 10 maggio 2026.

Pronostico Milan-Atalanta 10 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Atalanta match valido per la 36° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Atalanta (2N, 3P), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N). Atalanta e Milan hanno pareggiato 46 dei 129 incontri in Serie A (28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio), tra cui un 1-1 nella gara d’andata. L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4V, 5N).

Il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2V, 1N); l’ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque).

L’Atalanta non ha trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 2P). L’Atalanta ha raccolto solo 10 punti nelle ultime nove giornate di campionato (2V, 4N, 3P), dopo che ne aveva totalizzati ben 23 nelle nove precedenti (7V, 2N); in questo periodo (dalla 27ª giornata), solo cinque squadre hanno ottenuto meno punti dei bergamaschi in Serie A (Lecce, Cagliari, Hellas Verona, Cremonese e Pisa).

Pronostico Milan-Atalanta 10 maggio 2026

Pronostico Milan-Atalanta 10 maggio 2026

Probabili Formazioni Milan-Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Atalanta?

Milan-Atalanta, domenica 10 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Atalanta
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.503.50
2.103.303.50
2.103.353.55
2.053.503.50
2.103.253.60

Le nostre scommesse su Milan-Atalanta

Il Milan ha segnato un solo gol negli ultimi cinque incontri di Serie A (Adrien Rabiot contro l’Hellas Verona), meno di ogni altra squadra in campionato da inizio aprile ad oggi. Dopo lo 0-3 contro l’Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri domestici consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017. Atalanta e Milan sono le due squadre che hanno subito meno gol nel corso della ripresa in questa Serie A (15); i bergamaschi sono, con la Cremonese, una delle uniche due squadre ad aver concesso più reti prima dell’intervallo che dopo (17 e 15). 1-1 nella gara d’andata.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Milan-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 1-2.

La prossima sarà la 250ª presenza di Rafael Leão nei cinque grandi campionati europei, in cui ha totalizzato finora 72 reti e 46 assist; il portoghese (classe 1999) è il più giovane tra i giocatori con almeno 70 gol segnati e 45 passaggi vincenti serviti dal suo esordio con il Lille nel 2018/19.

Charles De Ketelaere, a quota 99 presenze in Serie A con l’Atalanta, è uno dei tre giocatori che nelle ultime tre stagioni hanno segnato almeno 20 gol e servito almeno 20 assist (20 e 20), assieme agli avversari di giornata Rafael Leão (26G 20A) e Christian Pulisic (31G 20A). Tuttavia, il belga non va a bersaglio nel torneo dal 10 gennaio scorso (vs Torino) e più in generale ha segnato un solo centro nelle sue ultime 25 presenze nella competizione.

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

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