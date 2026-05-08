Pronostico Lazio-Inter: analisi e scommesse 36° giornata del 09-05-2026. I nerazzurri festeggiano lo scudetto

Pronostico Lazio-Inter 9 maggio 2026
Pronostici Serie A
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8 Maggio 2026

La vittoria di domenica scorsa contro il Parma ha permesso all’Inter di assicurarsi lo scudetto e i nerazzurri sabato scendono in campo per la 36° giornata di Serie A all’Olimpico in un match quasi da festeggiamento, contro una Lazio tranquilla al 8° posto. Pronostico Lazio-Inter 9 maggio 2026.

Pronostico Lazio-Inter 9 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Inter match valido per la 36° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime sei sfide in Serie A contro l’Inter (2N, 4P). L’Inter va a segno da 13 gare di fila contro la Lazio in Serie A, con esattamente due gol in media a partita (26). L’Inter ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-0.

La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro la formazione capolista ad inizio giornata in Serie A (2V, 3N). La Lazio è la squadra che ha lo scarto più ampio tra gol subiti in casa e in trasferta in questo campionato: +8, a fronte di 21 reti incassate all’Olimpico e 13 fuori casa. L’Inter ha invece lo scarto più ampio tra gol fatti in casa (49) e in trasferta (33), una differenza di 16 reti.

L’Inter – 82 punti in campionato – ha già un punto in più rispetto a quelli ottenuti in tutta la scorsa stagione in Serie A. L’Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato – di cui due nell’ultima trasferta, contro il Torino – e da quando questo dato è disponibile per la Serie A (2004/05) solo tre squadre sono arrivate ad almeno 20 in una stagione: la stessa Inter nel 2019/20, la Juventus nel 2008/09 e la Fiorentina (21) nel 2005/06.

Pronostico Lazio-Inter 9 maggio 2026

Pronostico Lazio-Inter 9 maggio 2026

Probabili Formazioni Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Inter?

Lazio-Inter, sabato 9 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Inter
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.253.601.75
4.503.701.80
4.503.651.78
4.253.601.75
4.503.601.78

Le nostre scommesse su Lazio-Inter

Con lo scudetto già in mano ai nerazzurri e la Lazio a centroclassifica, abbiamo deciso di non fare giocate per questa sfida, anche se di seguito vi segnaliamo tre quote alte sui risultati esatti e qualche spunto sulle prestazioni dei giocatori più interessanti.

PRONOSTICO: NO BET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lazio-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-3.

Federico Dimarco – due assist nell’ultima trasferta di campionato, registrando il record stagionale in Serie A dal 2004/05 – ha servito 17 passaggi vincenti e nei maggiori cinque tornei in corso solo Bruno Fernandes e Michael Olise (entrambi 19) hanno fatto meglio; in particolare, l’esterno dell’Inter è quello che ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni nei big-5 campionati 2025/26 (33).

Marcus Thuram (13) con un gol eguaglierebbe il suo record realizzativo stagionale nei big-5 tornei europei (14 reti con l’Inter nel 2024/25); inoltre, il francese va a segno da cinque presenze di fila in Serie A (sei reti nel parziale) e l’ultimo giocatore dell’Inter arrivato ad almeno sei gare consecutive a segno in campionato è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (serie di sette).

Pedro – gol e assist nell’ultima presenza all’Olimpico – ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A (di cui due nella gara di ritorno dello scorso campionato) e solo contro l’Udinese (quattro) ha fatto meglio nella competizione; inoltre, nelle ultime due stagioni nei big-5 tornei europei, solo Alexander Sørloth (12) ha segnato più gol da subentrato dello spagnolo (11, come Cristhian Stuani).

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

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