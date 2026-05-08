Pronostico Lecce-Juventus: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 36° giornata Serie A del 09-05-2026

Pronostico Lecce-Juventus 9 maggio 2026
Pronostici Serie A
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8 Maggio 2026

Squadre in campo al Via del Mare sabato sera, per la 36° giornata di Serie A, con obiettivi decisamente diversi. I salentini padroni di casa vanno a caccia di altri punti salvezza importanti mentre i bianconeri sono impegnati nella corsa alla top-4 che vale la Champions. Pronostico Lecce-Juve 9 maggio 2026.

Pronostico Lecce-Juve 9 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Juventus match valido per la 36° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 4N). Il Lecce ha vinto solo una delle 12 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A negli anni 2000 (4N, 7P).

Il Lecce arriva dal successo contro il Pisa nell’ultima giornata, ottenendo più punti che nelle precedenti sei partite in Serie A (2N, 4P). Il Lecce conta 32 punti dopo 35 giornate, nelle precedenti cinque stagioni in Serie A solo una squadra è retrocessa avendo almeno altrettanti punti dopo lo stesso numero di gare giocate: il Frosinone 2023/24, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Nelle ultime nove giornate, la Juventus ha raccolto 19 punti (meno solo dei 20 del Napoli) e subito solo cinque gol, record positivo nel periodo in Serie A. Da un lato la Juventus ha segnato 11 gol “dalla panchina” in questo campionato, meno solo dell’Inter (13), dall’altro il Lecce è una delle due squadre (con il Pisa) che hanno incassato più reti da giocatori subentrati (12).

Pronostico Lecce-Juventus 9 maggio 2026

Pronostico Lecce-Juventus 9 maggio 2026

Probabili Formazioni Lecce-Juventus

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4–2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Juventus?

Lecce-Juventus, sabato 9 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lecce-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lecce-Juventus
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
6.504.251.50
6.254.501.48
6.404.201.52
6.504.251.50
6.504.351.48

Le nostre scommesse su Lecce-Juventus

La Juventus arriva da tre clean sheet consecutivi in trasferta in Serie A. Nonostante il Lecce non abbia mai segnato più di una rete nelle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (sei nel periodo), i giallorossi vanno a bersaglio da tre match di fila contro la Vecchia Signora e potrebbero arrivare a quattro per la prima volta nella massima serie, non secondo noi.

PRONOSTICO: LECCE GOL NO @2.15

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lecce-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 0-3.

Jérémie Boga ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A e in generale in un singolo massimo campionato non è mai arrivato a quattro reti fuori casa; dall’inizio dello scorso marzo, l’esterno è il miglior marcatore della Juventus con quattro reti e in generale nel periodo solo Donyell Malen (sei), Marcus Thuram (sei) e Giovanni Simeone (cinque) hanno fatto meglio nel torneo.

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

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