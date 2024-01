Scontro salvezza in programma domenica 21 gennaio 2024, alle ore 18, quello che si gioca allo stadio Arechi di Salerno, tra i padoni di casa della Salernitana e la squadra ospite del Genoa. Pronostico Salernitana-Genoa, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana è ultima in classifica in Serie A con 12 punti, a meno 6 dalla coppia al momento salva, formata da Cagliari e Udinese. Ma la squadra allenata da Filippo Inzaghi, sta giocando un buon calcio e ha giocato ottime partite anche contro le squadra top del campionato.

Il Genoa si presenta a Salerno, al dodisecimo posto in classifica con 22 punti, e viene da una striscia di 5 risultati utili, con ben 4 pareggi e la vittoria ottenuta in trasferta per 2 a 1 sul campo del Sassuolo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Martegani, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. Inzaghi.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

Dove vederla in TV

Salernitana-Genoa, sarà trasmessa in diretta su Danz, domenica 21 gennaio, dalle ore 18.00.

Quote Scommesse per Salernitana-Genoa

Il Genoa parte favorito per la vittoria secondo le quote offerte dai bookmaker. Vittoria dei padroni di casa bancata a quota 3.60 sia su Admiralbet che su Snai, il pareggio inserito nella lavagna quote a 3.20, la vittoria esterna pagata a quota 2.15.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto complicata da pronosticare questa tra Salernitana e Genoa. I padroni di casa devono vincere per rilanciare la classifica, il Genoa si potrebbe accontentare anche di un pareggio.

Pronostico X a quota 3,20 su Sisal e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0

