Pronostici Serie A 2023-24 21a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click, anche se sarà un turno non completo visto che mancheranno le quattro squadre impegnate a Riad per la nuova Supercoppa Italia.

Pronostici Serie A 2023-24 21a giornata: gli anticipi del sabato

ROMA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Kristiansen, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara. All. Baroni

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Roma e Verona in Serie A: tre successi per parte e un pareggio.

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 26 sfide casalinghe contro il Verona in Serie A (20V, 6N), l’ultimo successo degli scaligeri in casa dei giallorossi risale al 28 gennaio 1973.

-Solo l’Inter (25) ha segnato più reti della Roma (22) in partite casalinghe di questo campionato. I giallorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime otto gare interne di campionato (6V, 2N), subendo solo quattro reti nel periodo.

-Nelle ultime due stagioni di Serie A, con Paulo Dybala in campo la Roma ha vinto il 53% delle partite (20/38) con una media punti di 1.8, senza la Joya la percentuale di successi giallorossi scende al 30% (6/20) con 1.2 di media punti.

-Tra le squadre contro cui Romelu Lukaku non ha mai segnato in Serie A, il Verona è quella che ha affrontato più volte (quattro sfide con 347 minuti). Il belga non ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e con la Roma non ha mai registrato quattro gare di fila senza gol in Serie A.

TIPS: ROMA @1.44

UDINESE-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro il Milan in campionato e mai nella sua storia ha ottenuto tre successi di fila contro i rossoneri in Serie A.

-Grande equilibrio nelle ultime otto partite in Friuli tra Udinese e Milan in Serie A: tre successi per parte e due pareggi.

-L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati: 12 su 20 (2V, 6P).

-Il Milan è la squadra le cui trasferte hanno prodotto il maggior numero di gol in questo campionato: 36 reti in totale in 10 gare fuori casa (3.6 di media) – 20 a favore dei rossoneri e 16 contro.

-Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Milan negli ultimi 15 minuti del 1° tempo in questo campionato (12, al pari dell’Inter), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti (otto) nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco.

TIPS: OVER 2.5 @1.82

Pronostici Serie A 2023-24 21a giornata: le partite di domenica

FROSINONE-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Sulemana, Prati,Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri

STATISTICHE

-Il Cagliari è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (2V, 1N).

-Il Frosinone ha perso gli ultimi cinque match di campionato, subendo ben 15 reti nel periodo.

-Nelle tre sfide di questo campionato tra due squadre neopromosse ha sempre vinto la squadra ospitante.

-Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di campionato (1V, 2N).

-Solo il Frosinone (due) ha guadagnato meno punti del Cagliari (tre) in trasferta in questo campionato; queste due squadre sono infatti due delle tre formazioni, insieme al Lecce, ancora senza vittorie fuori casa nella Serie A 2023/24.

-Tra le squadre attualmente in Serie A, il Cagliari è quella che ha la striscia aperta più lunga senza vittoria in trasferta: 15 match (5N, 10P), l’ultimo successo dei sardi fuori casa nel massimo campionato risale al 27 febbraio 2022 (2-1 contro il Torino).

TIPS: PAREGGIO @3.45

EMPOLI-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. All. Nicola

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino

STATISTICHE

-Il Monza ha vinto due delle tre sfide contro l’Empoli in Serie A (1P). Nelle tre partite tra Empoli e Monza in Serie A ha sempre vinto la formazione ospitante.

-L’Empoli non ha mai perso nelle ultime sei partite giocate in casa contro il Monza tra Serie A, Serie B e Serie C: cinque vittorie dei toscani e un pareggio, con quattro ‘clean sheet’ nel parziale, compresi i due più recenti.

-Solo il Clermont (quattro) ha segnato meno gol dell’Empoli (cinque in 10 gare) nelle partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-L’Empoli ha raccolto soltanto 13 punti in questo campionato, frutto di tre vittorie e quattro pareggi (13P): si tratta del peggior rendimento registrato dalla squadra toscana dopo le prime 20 partite stagionali di un massimo torneo.

-Il Monza è la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gioco nei cinque maggiori campionati europei in corso: nove (almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria), comprese due delle cinque reti incassate contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.

TIPS: EMPOLI SEGNA PER PRIMA @2.15

SALERNITANA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Zanoli, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna. All. Inzaghi F.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Salernitana e Genoa in Serie A: due successi per parte e un pareggio.

-Il Genoa è imbattuto da cinque partite di campionato (1V, 4N).

-Il Genoa ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1V) di Serie A.

-La Salernitana ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare all’Arechi in questa Serie A (4N, 5P).

-La Salernitana occupa l’ultimo posto in classifica con un bottino soltanto di 12 punti, frutto di due successi e sei pareggi (12P).

-La Salernitana è la squadra che ha perso più punti una volta andata in vantaggio in questo campionato: ben 15; di contro, soltanto l’Udinese (12) ha perso più punti rispetto al Genoa (11) con reti subite negli ultimi 15 minuti di gioco (sette delle 10 totali incassate dal Grifone in questo intervallo temporale sono arrivate in trasferta, comprese tutte le ultime quattro).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.35

LECCE-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro la Juventus in Serie A (3N, 11P). Il Lecce ha perso 10 delle 17 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (3V, 4N).

-Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite al Via Del Mare in campionato (1V, 3N); i salentini non registrano una striscia più lunga senza alcuna sconfitta casalinga in Serie A dal periodo tra gennaio e aprile 2012.

-La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 15 partite di campionato (12V, 3N).

-Dopo le reti contro Frosinone e Salernitana, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, può trovare il gol in tre trasferte di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Dopo aver segnato 10 gol nella scorsa stagione di Serie A, Dusan Vlahovic è a quota nove reti in questo campionato; negli ultimi 50 anni solo un giocatore della Juventus è andato in doppia cifra di reti in almeno due stagioni di Serie A con i bianconeri prima di compiere 24 anni: Paulo Dybala (2015/16 e 2016/17).

TIPS: JUVENTUS @1.63

