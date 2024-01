Quote e risultati Serie A 21a giornata. Arriviamo da un turno quasi dimezzato dagli impegni di 4 squadre nella Supercoppa vinta dall’Inter che ora punta al triplettino. Prossimo turno con i big match Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, curiosamente proprio le 4 squadre che sono state impegnate a Riad.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: lotta scudetto tra Inter e Juve

Dopo la vittoria di Lecce (la quinta consecutiva) l’ipotesi scudetto alla Juventus si gioca @2,75. La Vecchia Signora, sfruttando l’impegno in Supercoppa dell’Inter, ha operato il momentaneo sorpasso in testa alla classifica, che ora la vede guidare con 52 punti.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che recupereranno il match con l’Atalanta il 28 febbraio, restano tuttavia i favoriti nelle quote per il titolo, proposto @1,25. Si accende, dunque, il duello tricolore, in attesa dell’attesissimo scontro diretto in programma il 4 febbraio a San Siro.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: capocannoniere, testa a testa Vlahovic-Lautaro

Sfida tra bianconeri e nerazzurri anche per il capocannoniere. La seconda doppietta consecutiva di Dusan Vlahovic vede ora il titolo di capocannoniere dell’attaccante della Juve quota @9,50 su Sisal, ovvero circa un terzo rispetto a poche settimane fa.

Un importante passo avanti per il serbo, salito a 11 gol e ora primo sfidante di Lautaro Martinez, il quale, con già 18 reti all’attivo, secondo gli analisti ha comunque il titolo in tasca @1,08. Tra gli altri maggiori contendenti, Olivier Giroud insegue a quota @12, con Domenico Berardi @13 e Romelu Lukaku @17.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: Inter per il triplettino

Il gol di Lautaro Martinez allo scadere regala all’Inter la terza Supercoppa Italiana consecutiva e il primo trofeo del 2024. Per la formazione di Inzaghi ci sono ottime possibilità di portare a casa lo scudetto e di conseguenza la seconda stella: paga infatti @1,35 su Goldbet il trionfo nerazzurro in campionato a tre anni dall’ultimo tricolore, più difficile invece ripetere il percorso in Champions League, dove il titolo, sfuggito solo in finale contro il Manchester City lo scorso giugno, è fissato a 15.

Sempre su Goldbet si parla di mercato per rinforzare la rosa dei nerazzurri; in pole c’è l’arrivo di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United, dato in nerazzurro entro il 31 gennaio @3,75, ma nelle ultime ore prende quota il colpo Albert Gudmundsson, rivelazione del campionato italiano con ben 9 gol segnati nelle prime 21 giornate: l’arrivo del fantasista islandese a Milano si gioca @5, stessa quota di Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto e seguito da Marotta e il suo staff già la scorsa estate. Più lontano un ritorno di Antonio Candreva, offerto @6,50 e Armando Broja, centravanti del Chelsea proposto @7,50 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: buona la prima per la Roma di De Rossi

Inizio vincente per l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: l’ex centrocampista giallorosso ha proposto subito novità importanti, a partire dal modulo, e contro il Verona sono tornati i tre punti che in campionato mancavano da quasi un mese. Ora, il calendario propone altre due sfide alla portata dei giallorossi, prima contro la Salernitana e poi contro il Cagliari: gli esperti di Snai quotano il tris di vittorie @3,50.

Un rendimento del genere riaccenderebbe anche le speranze Champions per la Roma, anche se la corsa al quarto posto rimane affollata e complicata. Secondo le quote però non è da escludere proprio il ritorno dei giallorossi in Champions @6,50 volte la posta. Un obiettivo che, come detto, nell’immediato passa per la trasferta di Salerno: la Roma parte da favorita, con la vittoria @1,70, mentre per il colpo dei campani si sale a @5,25, con il pareggio @3,60.

Ma la nuova Roma di De Rossi dovrà presto tornare a misurarsi anche in campo internazionale, dove ad attenderla c’è di nuovo il Feyenoord, per i sedicesimi di finale. Anche qui le quote vedono i giallorossi favoriti per il passaggio agli ottavi, @1,75 volte la posta, contro il @2 degli olandesi. Il passaggio del turno sarebbe il primo passo verso il titolo, sfiorato nella scorsa stagione: in tal senso, attualmente la Roma si attesta come sesta forza, in piena corsa a quota @15.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: Mourinho ancora in Serie A?

Approposito di Roma, Josè Mourinho a nemmeno una settimana dall’esonero dai giallorossi, potrebbe accordarsi con un altro club italiano, a partire però dalla stagione 2024/25. Per i betting analyst di Sisal infatti, lo Special One è il favorito per succedere Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, offerto @2,75, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham della scorsa stagione, a quota @4,50.

Chiude il podio dei bookie Vincenzo Italiano @6, mentre la prima panchina italiana per Fabio Cannavaro, che ritornerebbe a Napoli dopo quasi 30 anni di distanza dall’addio come calciatore, vale @7,50 volte la posta. Si gioca invece @9 la conferma di Walter Mazzarri che al momento ha le stesse possibilità in quota di altri tecnici emergenti che stanno facendo molto bene: Thiago Motta, Raffaele Palladino e Francesco Farioli.

Quote e risultati Serie A 21a giornata: Retrocessione, sale l’Empoli, crisi Salernitana

Vince solo l’Empoli nell’ultimo turno di campionato tra le squadre in lotta per non retrocedere. I toscani hanno superato il Monza 3-0 grazie alla tripletta di Zurkowski, festeggiando con i tre punti l’esordio in panchina di Davide Nicola, tecnico esperto nel risollevare squadre date già per retrocesse. La quota per la salvezza rimane bassa, tra @1,50 su Planetwin365, ma il successo di domenica può invertire la rotta.

Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana, che resta in ultima posizione e proposta @1,22 per la retrocessione. Il prossimo match contro la Roma, inoltre, potrebbe essere decisivo per la panchina di Filippo Inzaghi. Si gioca infatti @1,40 su Goldbet l’esonero del tecnico ex Milan e Benevento entro fine campionato, quota in discesa rispetto all’1,75 di oltre un mese fa.

Per la retrocessione seguono nelle quote,@1,50 e @1,90, l’Hellas Verona e il Cagliari, mentre risale @3,25 il Frosinone, che ha portato a casa lo scontro diretto con i sardi. E’ offerto à5, invece, il terzetto composto da Lecce, Udinese e Sassuolo. I salentini, pur trovandosi al 14° posto, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque gare, complice un calendario non molto agevole. Minuti finali da incubo, invece, per i friulani, che, dopo due ottime prestazioni con Fiorentina e Milan, si sono fatti sfuggire i tre punti nel finale di partita.

Statistiche e Betting Trend campionato di calcio italiano

Solo 6 partite nell’ultimi turno di campionato, ma di queste solo 1 si è chiusa con Under, con ben 5 Over. Ecco il riassunto dei trend stagionali sul campionato di calcio italiano:

Prossimo turno: big match Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter

Andiamo a vedere il prossimo turno, 22° giornata di Serie A, che curiosamente ha nei due big match le squadre che sono state impegnate nella Supercoppa di Riad. La giornata inizierà venerdì 26 gennaio con l’anticipo Cagliari-Torino. Al sabato si continua con 3 partite tra cui Juventus-Empoli e Milan Bologna.

I match clou sono alla domenica e dicevamo delle squadre impegnate a Riad che si sfidano ma con ordini invertiti rispetto alla Supercoppa. Si inizia alle ore 18:00 con Lazio-Napoli e su Planetwin365 i padroni di casa sono favoriti in quota @2.30. Le prime giocate vedono gli scommettitori di PW365 andare al 41% sulla vittoria dei padroni di casa e al 29% sul Napoli, con un corposo 30% che crede nel Pareggio.

Alle ore 20:45 dal franchi c’è Fiorentina-Inter e qui sono gli ospiti i favoriti @1.94, con un 49% delle preferenze iniziali degli scommettitori contro il 25% che va sulla viola. La giornata si chiuderà lunedì 29 gennaio col posticipo Salernitana-Roma.