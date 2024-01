Nel ricordo di Gigi Riva comincerà la ventiduesima giornata di Serie A, proprio nella sua amata Cagliari, con l’anticipo della ventiduesima giornata tra la squadra sarda e il Torino. Pronostico Cagliari-Torino, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari arriva alla sfida con i granata dopo la pesante sconfitta in casa del Frosinone, dove i sardi hanno subito un 3-1 dopo essere passati in vantaggio.

Quartultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul Verona, la salvezza passa da casa dove sono stati realizzati 15 dei 18 punti complessivi.

Il Torino naviga a distanza di sicurezza dalle zone calde in Serie A, dopo un inizio complicato di stagione. La zona europa è vicina, ma a la squadra di Ivan Juric sembra sempre mancare qualcosa per fare quello step in più per ambire a partecipare ad una competizione continentale la prossima stagione.

L’ultima vittoria in trasferta è stata il 28 ottobre a Lecce, dopo in 5 partite lontano dal capoluogo piemontese 3 pareggi e 2 sconfitte.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makoumbou; Viola, Nandez; Petagna.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Claudio Ranieri con un solo dubbio di formazione. Giocare con due attaccanti fin dall’inizio o no? In quel caso dentro Leonardo Pavoletti e fuori Kakari Ibrahim Sulemana.

Formazione tipo per Ivan Juric, con Adrien Tameze che cerca una maglia da titolare in difesa o centrocampo. In attacco confemata la coppia Tony Sanabria e Duvan Zapata.

Dove vederla in TV

Cagliari-Torino sarà trasmessa, in diretta su DAZN venerdì 26 gennaio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Torino

Leggermente favorito il Torino per la sfida, vista la qualità maggiore, è offerto vincente a quota 2.25 su Betway e a quota 2.20 su AdmiralBet.Il pareggio è offerto a quota 3.16 su Snai e a quota 3.15 su Sisal. La vittoria del Cagliari è inserita nel tabellone quote a 3.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non sarà una partita normale a Cagliari. Il ricordo di “Rombo di Tuono” sarà presente durante tutta la partita e la squadra di casa farà di tutto per onorare la dipartita della sua “Leggenda”. Inoltre, i sardi, in questa stagione hanno già dimostrato in più occasioni di essere capaci di vincere partite all’ultimo secondo ed in rimonta.

Pronostico: 1X a quota 1.65 su AdmiralBet e quota 1.63 su Betway

Pronostico Special per Cagliari-Torino

Andrea Petagna nelle ultime partite è diventato il punto di riferimento offensivo del Cagliari. E’ arrivato il gol, dopo un lunghissimo digiuno, contro il Bologna nella penultima di campionato. Un suo tiro in porta a 1.80 su Sisal sembra una buona quota da valutare in singola.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0