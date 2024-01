Per la ventiduesima giornata del campionato di calcio in Serie A, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 15, allo stadio Gewiss di Bergamo, scendono in campo i padoni di casa dell’Atalanta e l’Udinese. Atalanta-Udinese, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta arriva a questa partita casalinga di Serie A, al quinto posto in classifica con 33 punti, a pari merito con la Lazio. Nelle ultime 3 partite giocate sono arrivati 7 punti, con 2 vittorie e il pareggio ittenuto in trasferta a Roma per 1 a 1.

L’Udinese si presenta Bergamo, al sedicesimo posto in classifica con soli 16 punti, a pari merito con il Cagliari, e con un solo punto sulla zona salvezza. Gli uomini allenati da Mister Gabriele Cioffi, vengono dalla sconfitta interna per 3 a 2 subita contro il Milan.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Dove vederla in TV

Atalanta-Udinese sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 27 gennaio alle ore 15.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Udinese

Per i bookmaker è l’Atalanta la squadra nettamente favorita per la vittoria. Segno 1 offerto vincente a quota 1.50 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio bancato a quota 4.30, la vittoria esterna proposta a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

La squadra di casa deve vincere per continuare la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. I friulani devono far punti per allontanarsi dalla zona salvezza.

Pronosto 1+ GOL SI offerto a quota 3.25 su Betway e a quota 3.30 su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0