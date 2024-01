Il Milan terzo in classifica in Serie A, sabato 27 gennaio 2024, ospita allo stadio San Siro di Milano il Bologna, per un match valido per la ventiduesima giornata di campionato. Milan-Bologna, pronostico, scommesse e previsioni Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I rossonesi arrivano a questo match casalingo di Serie A, terzi in classifica con 45 punti, a meno 7 dalla Juventus capolista e con 9 punti di vantaggio sulla Fiorentina quarta. Il Milan viene da un poker di vittorie, l’ultima ottenuta in trasferta a Udine per 3 a 2.

Il Bologna arriva a Milano al sesto posto in classifica con 32 punti, a pari merito con la Roma. Gli uomini allenati da Mister Thiago Motta, hanno raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite giocate, frutto di 2 sconfitte e del pareggio interno 1 a 1 ottenuto contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vederla in TV

Milan-Bologna sarà trasmessa, in diretta su DAZN e su SKY, sabato 27 gennaio 20.45.

Quote offerte per Milan-Bologna

Il Milan parte favorito dalle quote offerte dai bookmaker per questo match interno. Segno 1 bancato vincente a quota 1.70 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria esterna pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan parte favorito dai pronostici, ma attenzione che il Bologna è una squadra “rognosa” anche se nelle ultime partite giocate ha raccolto un solo punto.

Pronostico 1+ GOL SI a quota 4 su Snai e a quota 4.10 su Sisal

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0