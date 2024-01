Il big match della ventiduesima giornata di campionato in Serie A, si gioca domenica 28 dicembre 2024, alle ore 20.45, allo stadio Franchi di Firenze, tra i padroni di casa della Fiorentina e l’Inter. Pronostico Fiorentina-Inter, big match di Serie A del 28/01/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa della Fiorentina, arrivano a questa gara casalinga di Serie A, al quarto posto in classifica con 34 punti, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Nelle ultime 2 gare giocate però è arrivato un solo punto, ottenuto con il pareggio interno 1 a 2 contro l’Udinese.

L’Inter arriva in Toscana, seconda in classifica a meno 1 dalla capolista Juventus, ma con una partita da recuperare. Nelle ultim5 partite giocate, gli uomini allenati da Simone Inzaghi, hanno raccolta 13 punti, con 4 vittorie e il pareggio esterno 1 a 1 di Genova.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur Melo, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 28 gennaio 20.45.

Quote offerte per Fiorentina-Inter

La vittoria esterna è la preferita dalle quote dei bookmaker. Il segno 2 è offerto a quota 1.85 su Sisal a quota 1.88 su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria interna offerta a quota 4.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita complicata per i neroazzurri a Firenze, contro una squadra tosta come la Fiorentina. L’Inter rimane sicuramente favoita per la vittoria, me noi prederiamo puntare su GOL SI.

Pronostico GOL SI a quota 1.80 sia su Betway sia su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 2-1