Per la ventiduesima giornata di calcio in Serie A, domenica 28 geannaio 2024, si gioca lo scontro salvezza tra i apdroni di casa del Verona e la squadra ospite del Frosinone. Verona-Frosinone, pronostico, scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, arriva a questo match casalingo di Serie A, al terzultimo posto in classifica con 17 punti, ad un solo punto della zona salvezza, ad oggi occupata da Cagliari e Udinese. Nell’ultimo turno giocato è arrivata la sconfitta per 2 a 1 a Roma.

Il Frosinone arriva in Veneto, al tredicesimo posto in classifica con 22 punti, 5 di vantaggio sulla zona salvezza. La squadra allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco, viene dalla bella vittoria casalinga per 3 a 1 contro il Cagliari, che ha interrotto una serie di sconfitte.

Le probabili formazioni di Verona-Frosinone

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Saponara, Henry, Lazovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui.

Dove vederla in TV

Verona-Frosinone sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 28 gennaio ore 15.

Quote offerte dai bookmakers per Verona-Frosinone

Partita equilibrata in quota questa tra Verona e Frosinone. Segno 1 bancato vincente a quota 2.45 sia su Sisal che su Snai, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna offerta a quota 2.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Verona con una vittoria, uscirebbe per la prima volta dalla zona salvezza, al Frosinone potrenne andare bene anche un pareggio.

Pronostico: GOAL SI offerto a quota 1.75 sia su Admiralbet che su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0