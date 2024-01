Il posticipo della ventiduesemina giornata di Serie A è in programma questa sera alle ore 20.45, allo stadio Arechi di Salerno, e cede scendere in campo i padorni di casa e la Roma. Pronostico Salernitana-Roma, scommesse, stato di forma e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Salernitana, è ultima in classifica in Serie A con 12 punti, staccata di 6 punti dalla zona salvezza, ora occupata da Cagliari, Udinese e Verona. Nelle ultime 3 partite giocate, sono arrivate altrettante sconfitte, l’ultima in casa contro il Genoa per 2 a 1.

La Roma si presenta a Salerno, ottava in classifica a pari merito con il Napoli, con 32 punti dopo 21 giornate giocate, ma con una vittoria, la squadra allenata da Daniele De Rossi, si porterebbe al quinto posto, a meno uno dall’Atalanta quarta e in peina corsa per un posto nella prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellergini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Dove vederla in TV

Salernitana-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 29 gennaio 20.45.

Quote offerte per questo match di Serie A

Roma favorita per la vittoria secondo le quote offerte dai principali operatori italiani. Segno 2 bancato vincente a quota 1.65 su Snai e a quota 1.68 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria interna giocata a quota 5.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Salernitana deve smuovere la classifica e cercare di rientrare nella lotta per non retrocedere. La Roma vincendo farebbe un balzo in avanti per un posto nella prossima Champions League. Ci aspettiamo una partita aperta e ricca di reti.

Pronostico GOL SI + OVER 2.5 a quota 2.60 su Betway e a quota 2.65 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1